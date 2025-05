O jogo entre Tottenham 1 x 0 Manchester United aconteceu HOJE 16 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPA LEAGUE, 2024 – 2025.

Assista na ESPN / DISNEY+

Fonte: Notícias da Champions League

Tottenham conquista a Europa League 2024/25 e fatura bolada milionária

Sampaio Corrêa x Campinas ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (22/05) – PALPITES, Liga Basquete Feminina

Brasileiro Sub-20; Vasco vence o Santos por 2 a 1 fora de casa e se garante no G8

O Tottenham é o grande campeão da Europa League 2024/25! Em uma final emocionante realizada nesta quarta-feira (21), no Estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha, os Spurs superaram o Manchester United e garantiram não apenas o prestígio do título continental, mas também uma quantia milionária que reforça os cofres do clube londrino.

Premiação milionária ao longo do torneio

Com a conquista da taça, o Tottenham embolsou diretamente € 13 milhões (R$ 83,2 milhões) pela vitória na final. No entanto, o montante arrecadado ao longo da competição vai muito além. Somando os valores por fase ultrapassada, o clube acumulou a seguinte premiação:

Fase de liga: € 4,25 milhões (R$ 27,2 milhões)

Playoffs de mata-mata: € 300 mil (R$ 1,9 milhão)

Oitavas de final: € 1,8 milhão (R$ 11,5 milhões)

Quartas de final: € 2,5 milhões (R$ 16 milhões)

Semifinal: € 4,2 milhões (R$ 26,9 milhões)

Final (título): € 13 milhões (R$ 83,2 milhões)

**Total arrecadado: € 26,05 milhões — aproximadamente R$ 166,7 milhões.

Brasileiro Sub-17; Vasco vence o Internacional por 3 a 2 no Nivaldo Pereira

Blumenau x Sodie Mesquita ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (22/05) – PALPITES, Liga Basquete Feminina

Além disso, com o título da Europa League, o Tottenham garantiu uma vaga direta na fase de grupos da Champions League 2025/26. Isso representa uma receita mínima de € 21 milhões (R$ 134 milhões) — valor que pode aumentar consideravelmente com desempenho esportivo, bônus por vitória, avanços de fase e direitos de transmissão.

Tottenham volta ao topo da Europa

A conquista da Europa League marca uma nova era para o Tottenham, que não levantava um título continental desde a extinta Copa da UEFA em 1984. O título também serve como redenção para o elenco e a comissão técnica, além de impulsionar o clube no mercado de transferências da próxima temporada.

Com mais de R$ 300 milhões em premiações diretas e garantias futuras, o Tottenham mostra que a Europa League pode ser um trampolim não apenas esportivo, mas também financeiro.

Tags: Tottenham campeão, Europa League 2024/25, premiação da UEFA, Manchester United, Champions League 2025/26, futebol europeu.

Tags:

Champions League, Roma Manchester United Arsenal PSV

#Atalanta #B04