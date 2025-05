Terças com Museologia propõe reflexão sobre Semana de Museus

Avelino Israel





Abrir espaço para reflexão e discussão sobre a importância das atividades realizadas durante a Semana Nacional de Museus, promovida anualmente pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Museus). Esta é a proposta do Terças com Museologia deste mês, que acontece no próximo dia 27, das 9h às 11h30.

O Terças com Museologia ocorre virtualmente pelo Google Meet, sempre na última terça-feira do mês. As inscrições podem ser feitas pela plataforma Sympla, gratuitamente. Esta é a 20ª edição do encontro, destinado a pesquisadores, professores, educadores e interessados.

“Além de planejar o que fazer durante a Semana de Museus, é importante entender o que motiva os museus participantes e se as ações realizadas podem ecoar para além deste período”, enfatiza a museóloga do Museu do Folclore, Mariana Boujadi, responsável pela mediação do Terças com Museologia.

Mobilização

Criada para celebrar o Dia Internacional dos Museus (18 de maio), a Semana de Museus é uma das principais ações de mobilização do campo museal brasileiro, que convida instituições de todo o país a refletirem e atuarem em torno de um tema anual, estimulando práticas participativas, educativas e inclusivas.

O tema da 23ª Semana de Museus, ocorrida de 12 a 18 de maio, foi O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação. E como ocorre anualmente, o Museu do Folclore promoveu uma programação própria baseada no tema proposto.

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo gerido pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Ele está instalado no Parque da Cidade, na região norte, desde 1997.

Museu do Folclore de SJC



