Sorocaba apresenta a experiência do Coaves Kids no Avistar 2025 – Agência de Notícias

Fotos: Sema

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), registrou presença no Avistar 2025, o maior encontro de observadores de aves da América Latina, que ocorreu no último domingo (18), no Jardim Botânico de São Paulo, na capital paulista. Lá, a educadora da Sema, Viviane Rachid, apresentou a experiência do Coaves Kids (Clube Infantojuvenil de Observadores de Aves) de Sorocaba.

A iniciativa de Educação Ambiental é promovida pela Sema e pelo Clube de Observadores de Aves (Coaves), e é voltada a crianças de seis anos ou mais e adolescentes, acompanhados de seus pais e familiares.

No Avistar, Viviane Rachid fez a apresentação “Batendo asas na cidade: COAVES KIDS de Sorocaba”. Ela pode contar a experiência do grupo, que se reúne mensalmente com o objetivo de proporcionar uma experiência educativa e divertida para crianças, adolescentes e suas famílias, incentivando a conexão com a natureza e o conhecimento sobre a avifauna local, com “passarinhadas” em áreas verdes da cidade.

Mais informações sobre o Coaves Kids podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo e-mail: [email protected].