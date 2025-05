Sorocaba amplia vacinação contra gripe influenza para público geral acima de seis meses nesta sexta-feira (23) – Agência de Notícias

Foto: Secretaria Municipal da Saúde (SES)

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), ampliará, na próxima sexta-feira (23), nas 33 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, a partir das 8h, o grupo contemplado para vacinação contra a gripe Influenza.

Poderão ser vacinadas todas as pessoas do público geral com idade a partir de seis meses. No momento, podem receber o imunizante os idosos acima de 60 anos, crianças com idade de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias (menores de 6 anos), gestantes e o grupo prioritário.

A SES destaca que é de fundamental importância que toda a população-alvo compareça, levando a Carteira de Vacinação e documento de identificação com foto e que as crianças estejam acompanhadas dos responsáveis.