SMTE, em parceria com Sebrae-RJ, oferecerá curso de empreendedorismo gratuito – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os 120 primeiros microempreendedores e microempreendedoras que fizerem agendamento na Sala do Empreendedor da UDES, na Praça da República, 139, no Campo de Santana, ganharão curso de empreendedorismo gratuito. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (21/5) pelo secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira, e por representantes do Sebrae-RJ durante a reabertura da Sala do Empreendedor no Centro.

Na sala, os donos de pequenos negócios poderão abrir ou dar baixa em MEI; emitir o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS); fazer alteração em cadastro; realizar parcelamento de dívida ativa e de DAS; fazer declaração de Imposto de Renda e emitir boletos. Tudo de forma gratuita. Mas é preciso antes agendar o serviço, que é oferecido entre 9h e 17h. E importante: a UDES conta com instalações para PCDs, inclusive elevador.

– A parceria com o Sebrae-RJ tem sido fundamental para viabilizar as Salas do Empreendedor. Reabrir a Sala do Empreendedor na UDES, em frente ao Campo de Santana, é um passo importante para as políticas públicas em prol do empreendedorismo carioca. Seguimos investindo para que os microempreendedores e microempreendedoras possam crescer e ampliar, cada vez mais, seus negócios – disse o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

Além dele, participaram da reabertura da Sala do Empreendedor na UDES a subsecretária Cristiane Izidoro; Cláudia Braga, coordenadora das Centrais do Trabalhador; Reny Barboza, diretora da UDES; Leandro Marinho, gerente de Atendimento do Sebrae-RJ; e Eduardo Magalhães, coordenador de Atendimento do Sebrae-RJ, entre outros.