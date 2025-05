São José abre inscrições para seminário de prevenção às drogas

Cláudio Souza





Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

A Prefeitura de São José dos Campos abriu inscrições para o seminário de prevenção às drogas “Quem Aprende Não Depende”, que será realizado no próximo dia 6 de junho, das 13h30 às 17h, no Centro de Formação do Educador (Cefe), na região norte.

O evento tem a parceria do Comad (Conselho Municipal de Atenção às Drogas) e do Ceapad (Centro de Apoio e Prevenção de Álcool e outras Drogas).

As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 31 de maio pelo link. Foram disponibilizadas 200 vagas.

O público-alvo são munícipes e profissionais da rede municipal de apoio social. O Cefe fica na Avenida Olivo Gomes, 250, em Santana.

Palestras

O objetivo do seminário é discutir estratégias de prevenção e combate às drogas, ampliando o conhecimento sobre os males que causam e como evitá-las.

Serão ministradas três palestras por especialistas sobre o tema:

• Doutora Sandra Marques, coordenadora estadual do Programa Nacional de Controle do Tabagismo em São Paulo

• Diego Mantovaneli do Monte, coordenador-geral de Articulação e Projetos Estratégicos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

• Grazi Santoro, terapeuta em Dependência Química, especialista em Saúde da Mulher e idealizadora, cofundadora e presidente da Associação Alcoolismo Feminino.

Atenção às drogas

A Prefeitura mantém, por meio da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, a Assessoria de Políticas Sobre Drogas, com ações, atividades e eventos ao longo de todo o ano, com destaque para palestras e rodas de conversa em escolas, distribuição de panfletos em locais de grande aglomeração de pessoas e caminhadas contra as drogas.

O Programa sobre Drogas é articulado em parceria com os governos do Estado e federal e com os poderes Legislativo e Judiciário, contando com a participação também das entidades da sociedade civil organizada.

Os objetivos são articular a política sobre drogas no município; assessorar e acompanhar a implantação e execução dos programas referentes à dependência química; organizar as iniciativas para o funcionamento em rede; e oferecer ao cidadão joseense uma ampla cobertura de serviços, desde a prevenção até o tratamento dos dependentes químicos e seus familiares.

As secretarias municipais, dentro de suas áreas de atuação, também desenvolvem ações relacionadas à prevenção e ao combate às drogas.

São José possui, ainda, o Conselho Municipal de Atenção às Drogas, com membros da Prefeitura e de outras instituições.

O conselho é atuante e contribui com as ações desenvolvidas pela Prefeitura.



