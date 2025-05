Prefeitura requalifica área de lazer na Santa Cruz

Rosi Masiero





Secretaria de Manutenção da Cidade

Colaborou o estagiário Miguel Santos

A Prefeitura de São José dos Campos continua intensificando os serviços de manutenção em áreas públicas por toda a cidade. Nas últimas semanas, os trabalhos se concentraram na comunidade Santa Cruz, na região central, que acaba de receber uma área de lazer totalmente requalificada.

Entre as melhorias, destacam-se a pintura da quadra poliesportiva, guias, muros e brinquedos do playground. A grama do entorno foi revitalizada, a areia do playground rastelada e renovada, e foi construída uma nova área de convivência com bancos.



As equipes da Prefeitura trabalharam na pintura, conserto, limpeza e manutenção | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Para aprimorar a gestão de resíduos, foram instalados novos contêineres, essenciais para a coleta seletiva e para manter o ambiente limpo e saudável. O objetivo é evitar a contaminação dos materiais recicláveis e facilitar a coleta, o transporte e o destino final do lixo.

Essas melhorias visam promover um ambiente urbanisticamente agradável, mais seguro, limpo e acolhedor para os moradores. Esta é mais uma ação da Prefeitura para transformar São José dos Campos, oferecendo mais qualidade de vida para todos.



Os espaços receberam melhorias, como novos contêineres para a coleta seletiva, entre outras | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Além dos investimentos da Prefeitura, é fundamental que a população contribua com a conservação desses espaços. Por isso, ao identificar qualquer situação que precise de atenção, solicite o serviço ou passe as informações pela Central 156.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Manutenção da Cidade