Prefeitura lança sistema de videomonitoramento inteligente Smart Sampa Sorocaba – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Mobilidade (Semob) e de Segurança Urbana (Sesu), lançou nesta quarta-feira (21) o Smart Sampa Sorocaba, um sistema de videomonitoramento inteligente que já está em operação em pontos estratégicos da cidade. Ele permite, entre outras funcionalidades, o reconhecimento facial de pessoas com antecedentes criminais e de placas de veículos com irregularidades criminais ou administrativas.

Dessa forma, Sorocaba passa ser o primeiro município do interior de São Paulo a adotar sistema desse tipo, semelhante ao utilizado na capital paulista. Ainda, uns dos pioneiros no País a interligar rede de câmeras videomonitoramento, radares e de “Muralha Eletrônica”. O programa é uma parceria entre a Prefeitura de Sorocaba e a iniciativa privada, por meio de medida mitigadora com o Grupo Splice, que funciona de modo integrado ao Centro de Operações Operacional Integrado (CCOI) da Secretaria de Mobilidade e à Guarda Civil Municipal (GCM).

A apresentação da nova ferramenta tecnológica foi feito pelo prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, durante entrevista coletiva no Paço Municipal. “O objetivo é garantir uma pronta resposta na segurança preventiva à população. Sorocaba dá um passo à frente nesse quesito, a partir de um modelo tecnológico que pode ser tornar referência para muitas outras cidades brasileiras”, destacou.

Na ocasião, ele esteve acompanhado dos secretários municipais Carlos Eduardo Paschoini (Semob) e João Alberto Corrêa Maia (Sesu), além do comandante-operacional da GCM de Sorocaba, Régis Alonso; do comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPMI), tenente-coronel Fábio Haro, e do delegado da Polícia Civil, Acácio Leite. Pelo grupo Splice, marcaram presença o seu presidente Antônio Roberto Beldi; o superintendente de operações, Hector Felix, e o gerente de engenharia, Alex Sato. Pela Câmara Municipal, estiveram os vereadores Jussara Fernandes, Fábio Simoa, Henri Arida, Alexandre da Horta e Rafael Militão.

Inicialmente, são quatro câmeras em operação que registram a face de quem está passando. Imediatamente, o sistema compara essa imagem aos rostos de milhares de foragidos do banco de dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Se um criminoso é identificado, o CCOI recebe alerta e uma viatura da GCM é acionada. Somente neste mês de maio, cerca de 700 mil faces foram avaliadas pelo sistema.

Ao menos outras 25 câmeras do tipo, gerenciadas pelo BRT Sorocaba, estão em processo integração ao CCOI. “O objetivo é ampliar a rede de câmeras com reconhecimento facial, sempre em parceria com o setor privado, inclusive em centros de compras e outros pontos importantes da cidade. E tudo interligado ao Poder Público. E vamos analisar a viabilidade sugerida pelo delegado Acácio, de incluir no banco de dados de imagens as pessoas desaparecidas, para que sejam identificadas pelas câmeras”, adianta o secretário da Semob.

“Uma iniciativa brilhante, envolvendo a iniciativa privada, as forças policiais e a Prefeitura de Sorocaba, a aumentar a sensação de segurança dos munícipes. É um projeto que nasce agora e tem ainda muito a crescer”, disse Antônio Roberto Beldi. O Smart Sampa Sorocaba estará integrado, inclusive, ao videomonitoramento da região da praça central da cidade, gerenciado pelo Grupo Splice.

“Muralha Eletrônica”

Outras 12 outras câmeras espalhadas pela cidade estão interligadas ao sistema Muralha Paulista, voltado à proteção por meio do monitoramento de veículos. Os equipamentos realizam a leitura de placas e identificam motos e carros roubados, além de outras irregularidades, também informando as autoridades no mesmo instante.

Um exemplo de uso efetivo dessa tecnologia aconteceu na Zona Norte. “Este mês, um veículo furtado foi abordado pela GCM e apreendido após ser detectado por uma dessas câmeras”, destacou o secretário da Sesu. “A PM também tem acesso ao sistema e, somente nessa fase inicial, 14 pessoas foram detidas, após o alerta emitido. Ou seja, as forças policiais estão atuando de forma conjunta em Sorocaba, em prol da melhor qualidade de vida da população”, complementou o comandante da PM em Sorocaba.

Essa “Muralha Eletrônica” também será reforçada com um avançado poste de monitoramento, equipado por sensores e câmeras de alta performance, a ser instalado nas principais entradas e saídas da cidade, de forma a cercar todo o perímetro. “A fiscalização de veículos e o reconhecimento facial deixam Sorocaba blindada! Além disso, melhoram a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população”, finalizou o prefeito de Sorocaba.