Prefeitura de Bonito e Sectur realizam curso de Formação e Atualização em Noções Básicas de Salvamento Aquático e Atendimento Pré-Hospitalar – Prefeitura Municipal de Bonito

Nos dias 19 e 20 de maio de 2025, a Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, promoveu o curso de Formação e Atualização em Noções Básicas de Salvamento Aquático e Atendimento Pré-Hospitalar (Primeiros Socorros). A capacitação foi realizada em parceria com o 8º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente de Bonito e integra as ações do Programa de Qualificação do Turismo, criado em 2022.

Voltado a colaboradores e guias de turismo que atuam nos atrativos turísticos da região, o curso contou com 24 participantes e teve como objetivo aprimorar as habilidades técnicas de profissionais que estão na linha de frente do atendimento aos milhares de visitantes que escolhem Bonito como destino.

Durante os dois dias de formação, os participantes receberam instruções teóricas e práticas voltadas para situações de emergência em ambientes naturais, como rios, cachoeiras e trilhas. Técnicas de resgate aquático, suporte básico de vida, controle de hemorragias e estabilização de vítimas foram alguns dos conteúdos abordados. As aulas foram conduzidas por bombeiros militares especializados do 8º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente de Bonito: a Comandante do 2SGBM/7°GBM, Capitã QOBM Sabrinne Teodoro Azambuja; o coordenador do curso, 1º Tenente QAOBM Ronaldo Machado de Lima; a instrutora de APH, 2º Sargento BM Ana Lúcia Francelino; e o instrutor de Salvamento Aquático, Soldado BM Luis Fernando Lima.

O prefeito Josmail Rodrigues agradeceu o empenho de todos os envolvidos no processo de capacitação e reforçou que a qualificação profissional é prioridade da gestão pública. “A qualificação fortalece o turismo e traz mais segurança a todos. Para 2025, estamos viabilizando mais cursos voltados ao trade turístico e à população em geral. Meu agradecimento especial aos Bombeiros Militares de Bonito, que são fundamentais na formação e atualização dos profissionais que atuam nos atrativos da nossa cidade”, destacou.

Para a secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Juliane Ferreira Salvadori, a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a segurança dos visitantes e a valorização dos profissionais do setor turístico. “Investir em capacitação é garantir um atendimento mais seguro, preparado e acolhedor. Bonito é referência em ecoturismo e precisa estar sempre à frente na qualificação dos seus serviços”, afirmou.

A comandante Capitã Sabrinne Teodoro Azambuja ressaltou que o conhecimento em Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e salvamento aquático vai além da técnica. “É um gesto de responsabilidade e cuidado com a vida. Cada procedimento aprendido é uma ferramenta a mais para proteger não apenas os turistas, mas também as pessoas que vivem do turismo. Isso demonstra que Bonito está cada vez mais preparado para oferecer não apenas aventura, mas também tranquilidade e segurança. Que esse conhecimento seja colocado em prática com sabedoria, e que continuemos trabalhando juntos por um turismo cada vez mais responsável e acolhedor.”

O Programa de Qualificação do Turismo de Bonito, criado em 2022 pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e em parceria com diversas instituições, tem promovido diversas ações voltadas à capacitação contínua dos profissionais do setor. O objetivo é fortalecer Bonito como referência em turismo sustentável e responsável.

Para mais informações sobre os cursos com inscrições abertas, entre em contato pelos telefones (67) 3255-2160 ou (67) 99208-9197.