Prefeitura abre inscrições para a Rede Empreendedora Carioca 2025 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Feira Delas começou em 2021 – Divulgação

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Políticas para Mulheres e Cuidados, abriu as inscrições para a edição 2025 da Rede Empreendedora Carioca, programa voltado para mulheres que já empreendem na cidade e desejam fortalecer seus negócios com formação gratuita, microcrédito, feiras e apoio técnico. Lançada em novembro de 2023, a Rede já impactou mais de 10 mil mulheres e suas famílias e amplia ações iniciadas com a Feira Delas, em 2021. O programa conta com a parceria do Sebrae, que oferecerá novas capacitações no segundo semestre.

Entre as novidades deste ano estão:

– Possibilidade de microcrédito com valor médio de R$ 3 mil

– Novos conteúdos no programa Mulher Empreendedora como Cuidado com a Saúde mental da Empreendedora, Celular como Ferramenta de Trabalho (fotos com celular e produção de conteúdos)

– Mulher Carioca Digital 2.0, com foco em vendas on-line

– Feiras permanentes para aplicar esses conhecimentos e gerar mais renda

– Nosso compromisso como Prefeitura é garantir que mulheres empreendedoras tenham condições reais de gerar renda, sustentar suas famílias e viver com dignidade – afirmou a secretária Joyce Trindade.

O público majoritário da Rede são mulheres pretas e pardas, com mais de 40 anos, chefes de família, de comunidades, com renda mensal inferior a R$ 600.

As inscrições são gratuitas, vão de 20 de maio a 1º de junho, e podem ser feitas on-line. O programa é aberto a empreendedoras de todo o município. Polos presenciais de apoio à inscrição serão divulgados em breve.