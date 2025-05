Prédio histórico no Centro do Rio, Palácio Gustavo Capanema é reinaugurado – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O prédio do Palácio Gustavo Capanema estava fechado há 10 anos. Foto: Fábio Motta

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, participou nesta terça-feira (20/05), ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, da reinauguração do Palácio Gustavo Capanema, símbolo da arquitetura modernista brasileira.

Localizado no Centro do Rio, o prédio estava fechado há 10 anos. As obras de reforma, iniciadas em fevereiro de 2019, receberam investimento de R$ 84,3 milhões e foram conduzidas pelo Iphan, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

Eduardo Paes exaltou a importância do Palácio Capanema para a cultura do Rio, destacando o simbolismo de um prédio erguido quando a cidade ainda era capital do Brasil. E fez um pedido ao presidente Lula:

– Que vossa excelência nos conceda a honra de tornar o Rio a capital honorária do Brasil, um título justo que a nossa cidade merece -, afirmou.

Estiveram presentes também a primeira-dama, Janja da Silva, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, o vice-prefeito, Eduardo Cavaliere, e o secretário municipal de Cultura, Alexandre Padilha, entre autoridades das esferas federal e municipal.

Durante o evento, 111 personalidades brasileiras e 14 instituições que contribuem para o desenvolvimento da cultura e impulsionam a diversidade cultural do país foram agraciados com a Ordem do Mérito Cultural (OMC), a maior honraria pública do setor cultural brasileiro.

O presidente Lula lembrou que o Palácio Capanema é um foco de resistência democrática e parabenizou os agraciados, destacando a força da cultura em defesa da democracia.

Suspensa desde 2019, a premiação foi retomada este ano e celebra quatro décadas de criação do Ministério da Cultura com o tema “40 anos do MinC: Democracia e Cultura”.