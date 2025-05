Por MRNews



Luto na TV brasileira: Morre Dorinha Duval, a primeira Cuca do Sítio do Picapau Amarelo

A televisão brasileira está de luto. Faleceu Dorinha Duval, atriz consagrada que eternizou a personagem Cuca na primeira versão do Sítio do Picapau Amarelo, exibida entre 1977 e 1980 pela Rede Globo. A artista, que também brilhou em diversas novelas clássicas da emissora, teve uma trajetória marcada por talento, superação e polêmicas que a colocaram em destaque na história da teledramaturgia nacional.

Do teatro ao estrelato na TV Globo

Dorinha começou sua carreira nos palcos do teatro de revista ainda nos anos 1950, mas foi na televisão que conquistou o grande público. Entre seus trabalhos mais notáveis, estão participações em produções como Irmãos Coragem, O Bem-Amado e Selva de Pedra, consolidando-se como uma das grandes atrizes de sua geração. Com sua voz marcante e interpretação intensa, deu vida à temida e carismática Cuca, personagem que marcou a infância de milhões de brasileiros.

O crime que chocou o país

Em 1980, a carreira da atriz foi interrompida abruptamente por um trágico episódio. Dorinha matou o então marido, Paulo Sérgio Garcia de Alcântara, com três tiros durante uma briga no apartamento onde viviam. Segundo a própria atriz, o relacionamento era abusivo, com agressões verbais e físicas, além de constantes humilhações. Em depoimentos posteriores, Dorinha revelou que o companheiro chegou a incentivá-la ao suicídio momentos antes do crime.

Julgamentos e recomeço

O caso teve grande repercussão nacional. No primeiro julgamento, realizado em 1983, Dorinha foi absolvida por legítima defesa. No entanto, um segundo júri em 1989 a condenou a seis anos de prisão em regime semiaberto. Após cumprir a pena, ela se afastou da vida pública e passou a se dedicar às artes plásticas, reencontrando na pintura uma nova forma de expressão.

Homenagens e legado

A morte de Dorinha Duval foi anunciada por sua filha, a também atriz Carla Daniel, que usou as redes sociais para prestar uma homenagem comovente. Em sua mensagem, Carla destacou não apenas o talento da mãe, mas também sua força para recomeçar diante das adversidades.

Mesmo com uma trajetória marcada por altos e baixos, Dorinha Duval deixa um legado artístico inegável. Sua interpretação da Cuca permanece viva na memória de diferentes gerações, consolidando seu nome como um ícone da dramaturgia brasileira.

Durante um momento de folga do programa Fofocalizando, do SBT, a apresentadora Cariúcha causou alvoroço nas redes sociais ao se manifestar contra mulheres que cuidam de bonecas reborn como se fossem filhos reais. Em um vídeo publicado em seu Instagram, a ex-A Fazenda não poupou palavras ao criticar o comportamento de quem se dedica intensamente ao universo dessas bonecas hiper-realistas.

Cariúcha iniciou seu desabafo demonstrando espanto e incredulidade com a dedicação que algumas pessoas têm aos reborns. Ela ironizou a situação e relembrou um caso em que uma mulher supostamente levou sua boneca ao médico e ficou frustrada por não ser atendida. “Claro, sua louca, isso é uma boneca”, disparou a apresentadora, visivelmente incomodada.

Sem rodeios, ela sugeriu que essas mulheres buscassem apoio psicológico. “Se tratem. Vai fazer terapia, psiquiatra, não tem vergonha nenhuma. Eu mesma faço”, afirmou Cariúcha, ressaltando que cuidar da saúde mental é essencial. Ela completou dizendo que, sem acompanhamento, poderia estar agindo da mesma forma que as mulheres que critica. “Se não, eu estava igual vocês, louca”, comentou.

A fala mais impactante do vídeo, e que gerou maior repercussão, foi quando a apresentadora chamou essas pessoas de “um bando de mulher velha brincando de bebê reborn”. A declaração foi considerada ofensiva por muitos internautas, especialmente por tocar em questões como idade e maternidade simbólica, que são sensíveis para parte do público.

Ainda no vídeo, Cariúcha direcionou críticas mais duras, afirmando que essas mulheres deveriam ocupar seu tempo com causas reais. Ela sugeriu, por exemplo, o apoio a abrigos de animais ou a crianças em situação de vulnerabilidade, em vez de investir tanto tempo e afeto em bonecas.

O vídeo rapidamente viralizou e dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas concordaram com a apresentadora, alegando que o cuidado com bonecas como se fossem filhos pode ser um sinal de desequilíbrio emocional, outros consideraram o discurso agressivo e preconceituoso, acusando Cariúcha de desrespeitar escolhas individuais.

O ponto mais controverso veio no final do vídeo, quando Cariúcha soltou: “Vão arrumar um macho, isso é falta de um bem grande”. A frase acendeu ainda mais o debate nas redes, sendo vista por muitos como machista e desnecessária, o que alimentou ainda mais a polêmica.

A repercussão do caso reacendeu discussões sobre até onde vai o direito de opinar publicamente e onde começa o respeito às individualidades. Enquanto isso, a atitude da apresentadora continua sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, dividindo seguidores entre apoiadores e críticos.

A saída de Cariúcha do programa “Fofocalizando”, exibido pelo SBT, gerou grande repercussão nas redes sociais e na mídia especializada. Conhecida por sua personalidade forte e opiniões contundentes, a apresentadora protagonizou momentos marcantes na atração, incluindo discussões ao vivo com colegas de bancada. A decisão de deixar o programa foi cercada de polêmicas e especulações, envolvendo questões profissionais e pessoais.

Conflitos ao Vivo com Leo Dias

Um dos episódios mais comentados foi o desentendimento entre Cariúcha e o jornalista Leo Dias durante uma edição ao vivo do “Fofocalizando”. A discussão teve início quando os apresentadores comentavam sobre um vídeo envolvendo o ator Dado Dolabella e a atriz Renata Brás. Cariúcha expressou sua opinião de forma veemente, sendo interrompida por Leo Dias, o que gerou um embate acalorado entre os dois. A apresentadora questionou se seria censurada, demonstrando insatisfação com a situação .

Pedido de Saída e Questões Pessoais

Em entrevistas posteriores, Cariúcha revelou que pediu para sair do programa devido a questões pessoais e profissionais. Ela mencionou sentir-se sufocada e não estar bem psicologicamente, o que a levou a buscar ajuda e repensar sua participação na atração. A apresentadora também destacou que procurou apoio do apresentador Ratinho para facilitar sua saída do “Fofocalizando

Repercussão e Comentários de Leo Dias

A saída de Cariúcha gerou diversos comentários, incluindo declarações de Leo Dias, que ironizou a decisão da colega, sugerindo que ela teria desistido ao lembrar de suas responsabilidades financeiras. O jornalista também questionou se o pedido de saída foi bem pensado, indicando que decisões desse tipo devem ser tomadas com cautela .(

Reações nas Redes Sociais

A notícia da saída de Cariúcha do “Fofocalizando” repercutiu amplamente nas redes sociais, com fãs e internautas expressando apoio à apresentadora. Muitos destacaram sua autenticidade e coragem em expor suas opiniões, enquanto outros criticaram a forma como os conflitos foram conduzidos no programa.

Conclusão

A saída de Cariúcha do “Fofocalizando” evidencia os desafios enfrentados por personalidades da mídia ao conciliar opiniões fortes com a dinâmica de programas ao vivo. A apresentadora demonstrou coragem ao expor suas razões e buscar seu bem-estar, mesmo diante de críticas e polêmicas. Sua trajetória no programa deixa um legado de autenticidade e destaca a importância de ambientes de trabalho saudáveis e respeitosos.()

Para mais detalhes sobre o desentendimento entre Cariúcha e Leo Dias, assista ao vídeo

Nesta sexta-feira, 22 de novembro, Cariúcha, apresentadora do programa Fofocalizando, foi afastada temporariamente do SBT após passar por uma cirurgia estética extensa. O procedimento incluiu lipoaspiração em várias áreas do corpo, definição de quadríceps e enxertia de gordura nos glúteos, utilizando a tecnologia BodyTite para um resultado mais natural.

Segundo Leo Dias, a apresentadora continua no programa, e não será substituída. Internada no Hospital Vila Nova Star, ela ainda se recupera e tranquilizou seus seguidores por meio de vídeos nas redes sociais. Cariúcha também confirmou presença no especial de Natal de Gusttavo Lima, mas seu retorno ao Fofocalizando ainda não foi definido.

O afastamento ocorre logo após a apresentadora ter superado outro procedimento médico recente, a retirada de miomas. Apesar disso, sua decisão de realizar a cirurgia estética vinha sendo planejada há algum tempo.