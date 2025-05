Mercado de Peixes de Ubatuba interrompe atividades nesta quarta-feira, 21 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Agricultura e Pesca informa que o Mercado Municipal de Peixes de Ubatuba estará fechado nesta quarta-feira, dia 21, a partir das 14 horas, para a realização de serviços de dedetização e desratização. A medida é necessária para garantir as boas condições de higiene, segurança e qualidade no atendimento ao público e aos trabalhadores do local.

As atividades no mercado serão retomadas normalmente a partir do dia 22, quinta-feira, com funcionamento em seu horário habitual, das 7 às 18 horas.

“Manter o ambiente limpo e seguro é fundamental, especialmente quando lidamos com produtos alimentícios como o pescado. Essa parada técnica é essencial para preservar a saúde dos consumidores e garantir condições adequadas para os permissionários trabalharem com segurança e dentro das normas sanitárias,” ressaltou o secretário de Agricultura e Pesca, Leandro Herrera.

Segundo a pasta, como se trata de um local trabalha com produtos altamente perecíveis e de consumo direto pela população, o controle de pragas urbanas (como insetos, baratas e roedores) é fundamental para:

Prevenir a contaminação dos pescados e derivados, evitando riscos à saúde pública, como intoxicações e doenças transmitidas por alimentos (DTAs); Atender às normas da Vigilância Sanitária, assegurando o cumprimento da legislação vigente (como a RDC nº 275/2002 da ANVISA); Manter a integridade dos alimentos e a reputação do estabelecimento, garantindo a confiança dos consumidores e permissionários; Evitar a presença de vetores mecânicos de microrganismos patogênicos, como roedores e insetos, que podem contaminar superfícies, utensílios, bancadas e os próprios produtos comercializados; Reduzir prejuízos econômicos, uma vez que a deterioração dos produtos, interdições sanitárias ou autuações podem impactar negativamente os comerciantes locais.

A dedetização e desratização fazem parte do cronograma regular de manutenção do Mercado de Peixes.