Luta Antimanicomial é celebrada com evento de conscientização no Teatro – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na manhã desta terça-feira, 20, o Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto sediou mais uma iniciativa da programação do mês de atividades pela Luta Antimanicomial, promovida pelo CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas). A ação de conscientização reuniu pacientes, profissionais de saúde e a comunidade para acompanhar palestras reflexivas, apresentações musicais e exposições artísticas produzidas pelos próprios pacientes.O evento teve como objetivo reforçar a importância de uma saúde mental livre de exclusões, defendendo o cuidado em liberdade, com respeito, acolhimento e dignidade. As obras expostas e a banda apresentada são fruto de oficinas terapêuticas e deram voz à história de cada participante.

“Falar sobre a luta antimanicomial é reconhecer que saúde mental se faz com respeito, com escuta e com liberdade. Estamos aqui para reafirmar que ninguém deve ser isolado por sua condição. Cada paciente é uma vida com potencial, histórias e sonhos — e merece ser tratado com humanidade e em liberdade”, declarou a diretora de Especialidades, Alessandra Souza.

O Caps AD funciona no sistema portas abertas, ou seja, sistema em que não há necessidade de agendamento prévio e fica localizado na rua dos Três Poderes, 101, Estufa II.