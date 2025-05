Leo Bezerra destaca investimentos na Educação durante entrega de óculos de grau e ‘Carteira Solidária’

“A importância desses óculos é muito grande, porque antes eu não enxergava muito bem”. A declaração é de Laura Beatriz, aluna do 9° ano da Escola Municipal Violeta Formiga, localizada no bairro de Mandacaru. Ela e outros 213 alunos da unidade de ensino receberam, na manhã desta quarta-feira (21), óculos de grau por parte da Prefeitura de João Pessoa. A Secretaria de Educação e Cultura (Sedec) ainda fez a entrega de 183 carteiras estudantis do projeto ‘Carteira Solidária’, iniciativa que integra o programa ‘Procon-JP vai às aulas’.

O prefeito em exercício, Leo Bezerra, e a secretária de Educação e Cultura, América Castro, destacaram, durante o evento, os investimentos que a gestão municipal vem realizando para uma educação de qualidade em João Pessoa.

“O prefeito Cícero Lucena mandou uma mensagem logo cedo dizendo que esse é um dos programas que ele tem mais carinho na vida, porque sabe da necessidade quando alguém precisa de um óculos. A criança que estava com dificuldade para enxergar na sala de aula agora pode assistir a aula de uma maneira mais tranquila e sem problema na vista. Quero deixar aqui meus parabéns a todos que fazem essa escola e a Secretaria de Educação”, afirmou com orgulho Leo Bezerra.

A ação da entrega dos óculos funciona numa parceria da Sedec com a Secretaria de Saúde (SMS), que vai até as unidades de ensino para fazer a consulta nos alunos. A iniciativa também tem o apoio do Instituto de Pesquisa e Promoção do Desenvolvimento da Sustentabilidade (IPPEDS).

“A gente fica muito feliz em poder proporcionar esse benefício aos nossos alunos. Algo que era rotineiro nas escolas, era os estudantes não aprenderem a ler porque não tinham como ver as letras. Essa realidade está sendo mudada pelo prefeito Cícero Lucena e Leo Bezerra. Além dos óculos, a gente também está entregando a ‘Carteira Solidária’, que é também uma maneira de a gente ajudar vocês financeiramente. Paga meia entrada tanto em eventos como para se deslocar dentro de João Pessoa”, disse a secretária América Castro.

Laura Beatriz, que já fizemos referência no início desse texto, estava vibrante com os novos óculos. Ela relatou que já estava com dificuldade para enxergar o quadro devido a miopia e ao estigmatismo. “A luz ficava refletindo e meu olho doía muito. Com a chegada desses óculos, eu vou conseguir estudar melhor e ter uma visão muito melhor”, disse com sorriso no rosto.

Dia de alegria também para Luciana Silva Pereira de Azevedo, aluna da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que recebeu os novos óculos. “Eu estava precisando de óculos novos, mas não tinha condições nem de pagar os exames. Cícero Lucena deu a oportunidade para a gente fazer o exame de vista aqui mesmo na escola e receber os óculos. Chegou em boa hora”, agradeceu.