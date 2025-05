Laboratório Biomega passa por reforma entre 26 de maio e 26 de junho – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que o laboratório Biomega, responsável pela realização de exames laboratoriais da Rede Municipal de Saúde, passará por um processo de reforma e modernização entre os dias 26 de maio e 26 de junho. O objetivo é melhorar a estrutura física e a qualidade dos serviços prestados à população.

Durante o período da reforma, os atendimentos presenciais no laboratório serão temporariamente suspensos. No entanto, a coleta de exames seguirá normalmente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e, em algumas unidades, como Perequê-Açu, Cícero Gomes, Marafunda e Ipiranguinha, contará com o apoio de técnicos disponibilizados pela própria Biomega. A medida garante que a população continue tendo acesso aos serviços sem interrupções.

Além disso, as coletas agendadas (curva glicêmica, Streptococcus do grupo B) serão realizadas no Cícero Gomes mediante agendamento. E os pacientes oncológicos também poderão realizar os exames no Cícero Gomes por livre demanda. O Espermograma está suspenso até o final da reforma.

A sede do Laboratório, que fica na rua Liberdade, disponibilizará, SOMENTE, o serviço de retirada de exames das 7h às 10h. Atendimentos e agendamentos pelo número que funciona somente whatsApp (11) 91373-6216.

A Biomega é reconhecida por sua atuação na cidade, especialmente, durante o enfrentamento da pandemia de Covid-19, quando foi contratada pelo município para realizar exames laboratoriais. Desde então, a empresa permanece como parceira essencial da saúde pública de Ubatuba.

“A reforma é necessária para garantir mais conforto e segurança tanto para os profissionais quanto para os pacientes. E o mais importante é que a população continuará sendo atendida normalmente nas UBSs”, reforçou a secretária de Saúde, Simone Brito.

Para as unidades que não realizam a coleta, os pacientes poderão fazer a coleta de exame no Cícero Gomes. Confira o cronograma:

Araribá – toda segunda e sexta-feira

Tabatinga – quarta-feira

Cícero Gomes – de segunda a sexta-feira

Jardim Carolina – quarta-feira

Ipiranguinha – de segunda a sexta-feira

Horto – segunda, terça e quinta-feira

Estufa II A – quarta e quinta-feira

Ubatumirim – terça-feira

Marafunda – de segunda a sexta-feira

Pereque Açu – de segunda a sexta-feira

Pereque Mirim – de segunda a sexta-feira

Lagoinha – segunda e sexta-feira

Estufa II – quarta-feira

Itaguá – quinta e sexta-feira

Itamambuca – quarta e quinta-feira

Rio Escuro – quarta e quinta-feira

Sertão da Quina e Maranduba – de segunda a sexta-feira

Sesmaria – quarta e sexta-feira

Saco da Ribeira – segunda e sexta-feira

Poruba – quarta e quinta-feira

Camburi – quarta-feira