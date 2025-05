João Pessoa amplia vacinação contra Influenza para toda a população a partir de seis meses

A vacina que protege contra Influenza está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade, em todos os serviços da rede de saúde e nos pontos móveis da Capital. A ampliação do público se fundamenta no benefício que a vacinação pode proporcionar para a população não contemplada nos grupos prioritários, além de contribuir na redução dos atendimentos ambulatoriais, internações e agravamentos pela doença durante o período de maior circulação do vírus da Influenza. O imunizante já está disponível a partir desta terça-feira (20).

Além das quatro policlínicas municipais que funcionam das 7h às 17h, a Prefeitura de João Pessoa oferece assistência preventiva por meio da vacinação também, no Centro de Imunização Municipal, na Torre, das 8h às 16h, e nas Unidades de Saúde da Família (USFs), das 7h às 11h e das 12h às 16h. A Prefeitura conta também com três pontos móveis localizados de forma estratégica nos seguintes locais: Shopping Sul, Shopping Tambiá e Home Center Ferreira Costa, de segunda a sexta-feira a partir das 12h horas e aos sábados das 8h às 16h.

A estratégia será mantida ao longo do ano, indo além das campanhas sazonais e se integrando ao Calendário Nacional de Vacinação para as crianças, as gestantes e os idosos com mais de 60 anos de idade. “A Influenza é uma infecção respiratória aguda e pode levar a complicações graves e ao óbito. Essa prevenção está disponível em todas as salas de vacinas e pedimos que as pessoas se protejam. Esta é uma forma segura e pode evitar o agravamento pela doença principalmente de crianças e idosos, que são grupos mais vulneráveis”, destacou o secretário de Saúde de João Pessoa, Luis Ferreira.

A partir deste ano, a vacina contra a gripe passou a fazer parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com mais de 60 anos e gestantes. A novidade deste ano é que a vacinação estará disponível durante todo o ano nas salas de vacina. “Continuaremos fazendo busca ativa e com esforços para vacinar principalmente os grupos prioritários, com busca ativa nos territórios e garantir a maior proteção dessas pessoas”, completou o secretário de Saúde.

A proteção com a vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção contra o vírus da Influenza, pois possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos. Por isso, o Ministério da Saúde (MS) tem recomendado a garantia da vacinação, assegurando alta cobertura vacinal, sobretudo, em grupos de alto risco.

Dados – No Brasil, o cenário atual é marcado pela predominância do vírus sincicial respiratório (VSR) em crianças pequenas e pelo crescimento das infecções por Influenza e em idosos. De acordo com o boletim da Fiocruz – Infogripe, divulgado em 8 de maio, no ano epidemiológico de 2025 já foram notificados 50.090 casos de SRAG, sendo 22.235 (44,4%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 20.144 (40,2%) negativos e 4.537 (9,1%) aguardando resultado laboratorial.

Dentre os casos positivos deste ano, observou-se 13% de Influenza A, 1,5% de Influenza B, 40,4% de vírus sincicial respiratório, 27,2% de rinovírus e 18,6% de Sars-CoV-2 (Covid-19). Nas quatro últimas semanas epidemiológicas a prevalência entre os casos positivos foi de 26,7% de Influenza A, 0,7% de Influenza B, 55,7% de vírus sincicial respiratório, 18,1% de rinovírus e 3% de Sars-CoV-2 (Covid-19).

Em relação aos óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi de 56,1% de Influenza A, 1,6% de Influenza B, 12,9% de vírus sincicial respiratório, 11,8% de rinovírus, e 18% de Sars-CoV-2 (Covid-19).

Influenza – A vacinação é recomendada principalmente para as pessoas que integram o grupo prioritário, com maior risco para hospitalização e agravamento da doença. O imunizante contra a gripe é atualizado anualmente conforme orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e oferece proteção contra os vírus H1N1, H3N2 e B, podendo ser aplicado simultaneamente de forma segura e rápida com outras doses que integram o calendário básico de vacinação.