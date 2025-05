Instituto Federal de São Paulo vai sediar a etapa final da Caravana das Juventudes – IFSP

Evento será realizado nos dias 30 de junho e 1º de julho, no Campus São Paulo do IFSP, com estandes, audiências públicas e atos em defesa do Plano Nacional de Juventude

O Instituto Federal de São Paulo será o palco da etapa final da Caravana das Juventudes, nos dias 30 de junho e 1º de julho, no Campus São Paulo. A iniciativa celebra os 20 anos da Política Nacional de Juventude, instituída pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, que criou o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem), o Conselho Nacional da Juventude (Conjuve) e a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ).

Coordenada pela Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República, em parceria com o Conjuve, a Caravana conta em São Paulo com a colaboração da Reitoria do IFSP e do Campus São Paulo, que cederá o espaço físico e os estandes para a exposição de políticas públicas voltadas à juventude.

A Caravana tem como principais objetivos mobilizar pela aprovação do Plano Nacional de Juventude, disseminar o Estatuto da Juventude e fortalecer os conselhos e órgãos gestores de juventude. Durante o evento, serão apresentados programas e serviços do Governo Federal, como a ID Jovem, que garante meia-entrada em eventos e descontos no transporte interestadual para jovens de baixa renda.

A programação será dividida em quatro eixos: Audiência Pública, para discutir a importância da aprovação do Plano Nacional de Juventude; Feira das Políticas Públicas, com ações dos governos municipal, estadual e federal; Formação de Gestores, promovida pela SNJ; e um Ato Público, reunindo jovens de diversas realidades em defesa dos direitos da juventude.

A etapa final da Caravana, em São Paulo, encerra uma jornada que percorreu todas as regiões do país. No dia 30 de junho, data simbólica que marca os 20 anos da Lei 11.129, será lançada oficialmente a campanha nacional pela aprovação do Plano Nacional de Juventude.