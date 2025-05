“HumanizAção” acolhe 27 pessoas em situação de rua neste terça-feira (20) – Agência de Notícias

Posted on

O Hospital Municipal do Valentina, referência no atendimento infantil, realizou entre os meses de janeiro e novembro deste ano 1.105 cirurgias eletivas, um crescimento de 46,94% em comparação com 2022. Do total de procedimentos realizados em 2023, 783 foram cirurgia geral e, 322 foram cirurgias na área de otorrinolaringologia. “O Hospital Infantil do Valentina […]