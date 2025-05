Grande festa no Paço Municipal celebra a 58ª Semana do Tropeiro no dia 1º de junho – Agência de Notícias

Programação especial conta com apresentações da violeira Adriana Farias, da Orquestra de Viola Caipira “Zé Franco”, além de danças tradicionais gaúchas com o Centro de Tradições Gaúchas (CTG)

O tradicional Desfile dos Tropeiros e a 4ª Cavalgada Solidária #AFOMENAOEFAKE contarão com uma grande festa no Paço Municipal, no Alto da Boa Vista, no dia 1º de junho, a partir das 10h, para celebrar a 58ª Semana do Tropeiro. Este ano, a programação especial traz a cantora e violeira Adriana Farias, além de atrações culturais típicas, como a Orquestra de Viola Caipira “Zé Franco” e a apresentação de danças tradicionais gaúchas com o Centro de Tradições Gaúchas (CTG).

A iniciativa será realizada por meio das secretarias municipais de Governo (Segov), Cultura (Secult), Comunicação (Secom), Serviços Públicos e Obras (Serpo) e Fundo Social de Solidariedade (FSS), em parceria com o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) e a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), do Governo do Estado de São Paulo, além do apoio da Urbes – Trânsito e Transportes, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar (PM).

A festa gratuita receberá a comitiva de cavaleiros da 12ª Tropeada Itararé-Sorocaba, de diferentes cidades paulistas, após percorrer mais de 230 quilômetros de estrada, passando pelos municípios que constituíram a Rota Sul do Caminho das Tropas até Sorocaba, cidade que foi uma das protagonistas no desenvolvimento do Ciclo do Tropeirismo.

No dia 31 de maio, os tropeiros chegarão à cidade por volta das 15h, com parada no Largo do Divino, na Rua Dr. Luiz Mendes de Almeida, 677, na Vila Espirito Santo. A população está convidada a prestigiar a recepção da comitiva, que receberá a tradicional Benção Tropeira e, após, fará o pouso no Clube União Recreativo Campestre.

Já durante a grande festa do dia 1º de junho, no Paço Municipal, os munícipes poderão conferir, às 12h, a Orquestra de Viola Caipira “Zé Franco”; às 13h, o CTG com danças tradicionais gaúchas; e, às 14h, a apresentação da violeira Adriana Farias.

A cantora, compositora, violeira e comunicadora Adriana Farias carrega mais de 35 anos de carreira propagando a cultura caipira por todo o país. No currículo, Adriana coleciona trabalhos com artistas renomados, como Fábio Jr, Wanessa Camargo, Raimundos e Leandro & Leonardo, além de ter participado da gravação do DVD de Hebe Camargo. Desde 2017,comanda o Programa Viola, Minha Viola Especial, dando continuidade ao projeto que está no ar há quase 38 anos na TV Cultura e que era comandado por Inezita Barroso. Em 2020, foi convidada para compor o júri do reality Canta Comigo, da TV Record, e desde então, Adriana participa das temporadas colaborando com sua vasta experiência.

A Orquestra de Viola Caipira “Zé Franco” é coordenada pelo professor e maestro Sidnei Santos, e reconhecida como Patrimônio Imaterial Cultural da cidade, por meio da Lei Municipal nº 12.652/2022. Com um rico repertório que enaltece a vida no interior do Brasil, as apresentações da orquestra buscam aproximar a população da cultura caipira.

Durante a programação, os munícipes poderão colaborar para a campanha #AFOMENAOEFAKE!, organizada pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Sorocaba, na arrecadação de alimentos. As doações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade no município.

Além das atrações, o evento contará também com praça de alimentação disponível para todos os visitantes. O Paço Municipal está localizado na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3.041, no Alto da Boa Vista.