GCM localiza no Jardim São Marcos motocicleta sem emplacamento – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba deteve, na tarde de terça-feira (20), um homem de 23 anos de idade que transitava pela Avenida Santa Cruz, Zona Oeste da cidade, em uma motocicleta sem emplacamento.

A GCM realizava patrulhamento preventivo pelo local e presenciou o indivíduo em uma motocicleta de cor preta, sem placa. Ao notar a aproximação dos guardas, o homem fugiu a pé pela via, com a mão na cintura, simulando estar armado.

A guarnição o acompanhou e ele parou, ainda com a mão na cintura, sem obedecer à ordem para que mostrasse as mãos. Ele só deitou no chão e seguiu à determinação, após ouvir disparo de alerta, em direção ao chão do gramado.

Ao imobilizá-lo, a GCM constatou que havia com ele apenas um celular na cintura. Ao averiguar a situação da motocicleta, notou-se que todos os sinais de identificação estavam apagados, tanto no motor, como no chassi.

O caso foi apresentado ao Plantão da Polícia Civil, cujo delegado determinou a prisão em flagrante do acusado, com base no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e a apreensão da motocicleta.