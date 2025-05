Posted on

A Comlurb recolheu 33,5 toneladas de resíduos na primeira noite de carnaval no Sambódromo – Prefeitura do Rio A Prefeitura do Rio montou um esquema operacional envolvendo diversos órgãos e secretarias nos locais de eventos e nos entornos. Confira as ações realizadas. ORDEM PÚBLICA E GUARDA MUNICIPAL No primeiro dia de operação do Carnaval no […]