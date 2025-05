Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba tem novos pontos de arrecadação para a Campanha de Inverno 2025 – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio do Fundo Social de Solidariedade (FSS), com apoio da Secretaria da Cidadania (Secid), lançou a “Campanha de Inverno 2025”, que está agora com vários novos pontos de arrecadação. A ação conta com a solidariedade de várias empresas, entidades e instituições que vêm se somar ao empenho do Fundo Social para ampliar o alcance da campanha e facilitar a doação por pessoas e grupos interessados em ajudar. Neste ano, estão sendo arrecadados: cobertores, agasalhos, luvas cachecóis, camisas, meias, sapatos e outros itens de inverno, até o dia 29 de agosto. É importante que as peças doadas sejam novas ou estejam em ótimo estado.

Os itens podem ser entregues no Espaço Solidário do Fundo Social de Solidariedade, localizado na Av. Rudolf Dafferner, 65 – Alto da Boa Vista, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 16h. Ou em qualquer um dos endereços informados nas artes a seguir. A iniciativa, realizada anualmente pelo Fundo Social, tem o propósito de arrecadar cobertores e agasalhos para serem posteriormente entregues pela Secretaria de Cidadania a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, ajudando proporcionar acolhimento e conforto a quem mais necessita.

Podem participar da campanha, munícipes, empresas e instituições doando cobertores e agasalhos. Mais informações sobre como contribuir com a campanha podem ser obtidas pelo telefone do Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba: (15) 3238-2503.