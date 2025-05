Fundac inicia curso de Assistente Administrativo para adolescentes – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última segunda-feira, 19, a Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba (Fundac) deu início ao curso profissionalizante de Assistente Administrativo, voltado a jovens com idade entre 15 e 17 anos. Com carga horária total de 120 horas, as aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, das 14h às 17h, na sede da Fundac, localizada na Rua João Cursino, nº 60 Centro.

A iniciativa faz parte das ações da fundação voltadas à formação cidadã e à preparação dos adolescentes para o mercado de trabalho.

A presidente da Fundac, Íris Marins, destacou a relevância do curso. “Oferecer um curso de assistente administrativo para adolescentes é uma ação de grande importância social e educacional. Essa formação vai muito além do ensino de habilidades técnicas, ela contribui significativamente para o desenvolvimento da responsabilidade, organização, competências fundamentais tanto para a vida profissional quanto pessoal”, finalizou.