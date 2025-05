Farmácia Municipal realiza mais de 18 mil atendimentos em menos de um mês – Prefeitura Municipal de Bonito

A Farmácia Municipal registrou uma intensa movimentação entre os dias 1º e 20 de maio, com uma média diária de 902 atendimentos, totalizando aproximadamente 18.040 atendimentos nesse período.

Além da grande procura por parte da população, o volume de medicamentos também chamou atenção: foram, em média, 23.233 itens dispensados por dia, somando cerca de 464.660 itens entregues diretamente no balcão aos pacientes.

Os números refletem a importância do serviço farmacêutico oferecido pela Prefeitura de Bonito, que garante o acesso gratuito a medicamentos essenciais e contribui significativamente para a continuidade de tratamentos e a promoção da saúde na cidade.

Para garantir o atendimento rápido e evitar transtornos na hora da retirada dos medicamentos, a Farmácia Municipal reforça a importância de manter o cartão do SUS atualizado (o número do cartão deve começar com o número 7), bem como o endereço correto no cadastro do sistema de saúde. Essas informações são essenciais para facilitar a identificação do paciente e agilizar os processos de entrega.

A equipe da Farmácia Municipal segue atuando com agilidade e compromisso para atender à alta demanda, buscando manter a qualidade no atendimento e o abastecimento regular dos medicamentos.

Além disso, o programa “Remédio na Porta” também segue em funcionamento e beneficia pacientes com dificuldades de locomoção. Com ele, os remédios são entregues diretamente na casa do paciente, promovendo mais comodidade, segurança e continuidade no tratamento. Para ter acesso ao serviço, é necessário estar com o cadastro em dia e atender aos critérios definidos pela Secretaria Municipal de Saúde. O programa é uma iniciativa da Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com os Correios.