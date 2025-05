Corinthians x Novorizontino, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (21/05)

Por MRNews



O jogo entre Corinthians x Novorizontino marcado para acontecer nesta 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Timão que vai buscar a vitória em seus domínios.

Corinthians x Novorizontino: onde assistir, palpites e escalações para o confronto decisivo da Copa do Brasil – 21/05/2025

Nesta quarta-feira, 21 de maio de 2025, Corinthians e Novorizontino se enfrentam às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Timão chega com a vantagem após vencer fora de casa por 1 a 0 e joga pelo empate para garantir sua vaga nas oitavas de final. O duelo promete emoções do início ao fim, sendo uma das principais atrações da rodada nacional.

Confira neste artigo completo onde assistir ao jogo ao vivo, os melhores palpites e as prováveis escalações de ambas as equipes.

Onde assistir Corinthians x Novorizontino ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar a partida entre Corinthians e Novorizontino ao vivo pelos seguintes canais:

SporTV (TV fechada)

Premiere (pay-per-view)

Ambas as transmissões começam minutos antes do apito inicial, com cobertura pré-jogo, entrevistas e análises.

Palpites para Corinthians x Novorizontino – Copa do Brasil 2025

O jogo desta quarta-feira carrega um favoritismo natural para o Corinthians, que joga em casa e conta com uma das torcidas mais influentes do Brasil. Ainda assim, o Novorizontino mostrou competitividade ao longo da temporada e buscará surpreender fora de seus domínios.

Confira os principais palpites:

1. 1 ou 2 gols no primeiro tempo – Odd 1,72

A tendência é de um jogo aberto no início. O Novorizontino, precisando reverter a vantagem corintiana, deverá se lançar ao ataque. Isso pode criar brechas para contra-ataques rápidos do Corinthians, que costuma ser eficiente na primeira etapa.

2. Menos de 9,5 escanteios – Odd 2,07

Jogando em casa, o Corinthians geralmente dita o ritmo e neutraliza a pressão adversária, especialmente nas bolas paradas. A média de escanteios nos últimos jogos do Timão tem sido baixa, o que favorece essa aposta.

3. Vitória do Corinthians sem sofrer gols – Odd 2,34

Apesar de não ter uma defesa completamente sólida, o Corinthians enfrenta um adversário com dificuldades ofensivas. O Novorizontino tem média de apenas 4,7 finalizações certas por jogo nas últimas 10 partidas.

Retrospecto recente entre as equipes

30/04/2025 – Novorizontino 0 x 1 Corinthians (Copa do Brasil)

03/02/2025 – Novorizontino 0 x 1 Corinthians (Paulistão)

04/02/2024 – Corinthians 1 x 3 Novorizontino (Paulistão)

20/03/2022 – Novorizontino 0 x 1 Corinthians (Paulistão)

09/05/2021 – Corinthians 2 x 1 Novorizontino (Paulistão)

Últimos jogos do Corinthians

18/05/2025 – Corinthians 1 x 0 Santos (Brasileirão)

15/05/2025 – Racing-URU 0 x 1 Corinthians (Sul-Americana)

10/05/2025 – Mirassol 2 x 1 Corinthians (Brasileirão)

06/05/2025 – Corinthians 1 x 1 América de Cali (Sul-Americana)

03/05/2025 – Corinthians 4 x 2 Internacional (Brasileirão)

Últimos jogos do Novorizontino

17/05/2025 – Athletic 0 x 2 Novorizontino (Série B)

11/05/2025 – Novorizontino 2 x 2 Ferroviária (Série B)

04/05/2025 – Atlético-GO 1 x 0 Novorizontino (Série B)

30/04/2025 – Novorizontino 0 x 1 Corinthians (Copa do Brasil)

24/04/2025 – Novorizontino 2 x 1 Athletico (Série B)

Prováveis escalações

Corinthians:

Hugo Souza; Matheuzinho (Félix Torres), André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele (José Martínez), Carrillo, Maycon e Igor Coronado; Memphis (Talles Magno) e Yuri Alberto.

Técnico: Dorival Júnior

Novorizontino:

Jordi; Rodrigo Soares, Rafael Donato, Patrick e Patrick Brey; Jean Irmer, Willian Farias, Luís Oyama e Matheus Frizzo; Nathan Fogaça e Pablo Dyego.

Técnico: Umberto Louzer

Com a força da Neo Química Arena e a vantagem obtida no jogo de ida, o Corinthians é o grande favorito para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, o Novorizontino ainda acredita em uma reviravolta histórica e promete dificultar o caminho alvinegro.

Análise de Dados

