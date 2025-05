Consulta pública sobre revisão do PDI 2024-2029 é aberta à comunidade – IFSP

DTI e DDI recebem sugestões para os capítulos de Tecnologia da Informação e Política de Gestão até o dia 28 de maio

Contribuições serão analisadas por comissão específica, e o resultado será divulgado no portal da PRD

A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) e a Diretoria de Desenvolvimento Institucional (DDI) do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) abriram, nesta terça-feira (21), uma consulta pública para receber contribuições da comunidade acadêmica referentes à primeira revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2024-2029.

A consulta abrange dois capítulos do documento: o Capítulo 1.6 – Tecnologia da Informação e o Capítulo 6.1 – Política de Gestão. As sugestões podem ser enviadas por meio de formulários específicos até o dia 28 de maio. Os textos completos dos capítulos estão disponíveis para consulta nos links indicados nos formulários.

Essa etapa faz parte da primeira revisão prevista no Capítulo 1.7.3 do próprio PDI e formalizada pelo Comunicado n.º 1/2025 – PRO-PRD/RET/IFSP. Com a revisão, o plano passa a ter vigência até agosto de 2029, e seu nome oficial foi alterado para Plano de Desenvolvimento Institucional IFSP 2024-2029.

O processo de revisão está sendo conduzido por uma comissão instituída por meio da Portaria n.º 6.496 de 26 de novembro de 2024. A comissão foi composta com base na disponibilidade dos membros e em avaliações positivas de sua participação na elaboração do plano original.

Além disso, as Diretorias-Gerais dos campi receberam orientações para formação das Comissões Locais de Revisão do PDI, compostas por representantes dos segmentos discente, docente e técnico-administrativo, além de membros indicados pela gestão. O prazo final para envio das portarias com as composições foi 22 de abril de 2025.

O resultado da análise das contribuições e as respectivas devolutivas ficarão disponíveis no portal do IFSP, na seção da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PRD).