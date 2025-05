Brasileiro Sub-20; Vasco vence o Santos por 2 a 1 fora de casa e se garante no G8

Brasileiro Sub-17: Vasco vence o Internacional por 3 a 2 no Nivaldo Pereira

O Vasco da Gama garantiu uma vitória emocionante sobre o Internacional por 3 a 2 nesta quarta-feira (21), em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. O confronto foi realizado no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ), e contou com grande atuação ofensiva do time cruzmaltino, que segue firme na briga pela classificação.

A equipe vascaína começou pressionando e abriu o placar com Léo Félix. Em seguida, Medina brilhou ao marcar dois gols, assumindo o protagonismo do jogo e garantindo a vantagem para o Gigante da Colina. Apesar da reação do Internacional, que marcou dois gols e pressionou nos minutos finais, o Vasco manteve a postura firme e segurou o resultado até o apito final.

Com o triunfo, o Vasco soma os primeiros três pontos na competição e mostra a força de sua base, que vem se destacando nas competições nacionais. O técnico da equipe elogiou a entrega dos jogadores e destacou a importância de começar bem o torneio diante de um adversário tradicional como o Colorado.

Brasileiro Sub-17; Vasco vence o Internacional por 3 a 2 no Nivaldo Pereira

Bragantino x Criciúma, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (22/05)

A próxima partida do Sub-17 do Vasco será no sábado (24), quando enfrenta o Boavista pela 11ª rodada da Taça Guanabara Sub-17, dando sequência à maratona de jogos do calendário das categorias de base.

Enquanto isso, o time Sub-20 também brilhou fora de casa, vencendo o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro da categoria, com gols de Léo Jacó e GB. O próximo compromisso do Sub-20 será no domingo (25), às 10h, contra o Botafogo, no jogo de ida da final da Copa Rio Sub-20, também no Estádio Nivaldo Pereira.

Tags: #BrasileiroSub17 #VascoDaGama #BaseForte #FutebolDeBase #Vasco #Sub20 #Sub17