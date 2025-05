Boeing traz a São José experiência aeronáutica imersiva

José Roberto Amaral





Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

Alunos da rede pública e particular de São José dos Campos terão a oportunidade de experimentar atividades práticas imersivas de aviação, como simuladores de voo e exploração aerodinâmica.

O programa chamado da “Newton in Box” é uma iniciativa da Boeing em parceria com a ONG norueguesa FIRST Scandinavia e já foi realizado em diversos países da Europa e China. São José é a primeira cidade do Hemisfério Sul a receber o programa.

As atividades, que seguem até o dia 6 de junho, estão acontecendo no saguão do aeroporto e contam com o apoio da Prefeitura de São José dos Campos e a concessionária SJK Airport.

O programa traz o conceito STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e tem como objetivo levar experiências inovadoras de aprendizado prático aos alunos do ensino médio de São José.

O lançamento oficial aconteceu nesta terça-feira (20) com a presença de representantes da Boeing, da FIRST, do secretário nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, do presidente da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), Roberto Honorato, e autoridades municipais.

Experiência

Estudante do 2º ano da escola estadual Maria Dolores Madureira, Giovana Vitória, 16 anos, estava fascinada ao experimentar a simulação de voo.

“É algo novo e foi maravilhosa a experiência. Tive a visão do aeroporto, de tudo ao redor. Como eu ainda não defini qual carreira quero seguir, fiquei pensando que a aviação é uma alternativa para mim”, disse Giovana.

O CEO da Boeing Brasil e presidente da companhia para a América Latina e Caribe, Landon Loomis, afirmou que a escolha de São José dos Campos para sediar o programa tem relação com a vocação aeronáutica da cidade.

“Esta iniciativa faz parte do nosso compromisso mais amplo de promover a educação STEM, expandir o acesso a oportunidades e construir parcerias que apoiem o futuro da aviação e da tecnologia em São José dos Campos e região”, afirmou.

São José foi escolhida pela Boeing para sediar o seu Centro de Engenharia e Tecnologia no Brasil dentro de um programa que prevê a ampliação de investimentos estratégicos no país. O espaço foi inaugurado em outubro de 2023.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico