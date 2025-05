Blumenau x Sodie Mesquita ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (22/05)

A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Blumenau x Sodie Mesquita HOJE (22) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

LBF ao vivo com imagens aqui

Blumenau x Sodie Mesquita W ao vivo: onde assistir, estatísticas, odds e desempenho – LBF Feminina (22/05/2025)

ASSISTIR Fluminense x Grêmio SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (21/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

Bragantino x Criciúma, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (22/05)

Nesta quinta-feira, 23 de maio de 2025, às 19h30 (horário de Brasília), Blumenau W recebe a equipe do Sodie Mesquita W em mais um confronto válido pela LBF Feminina – Liga de Basquete Feminino do Brasil. O duelo promete ser decisivo para as duas equipes, que buscam recuperação na tabela após desempenhos instáveis nos últimos jogos. Neste artigo, você confere onde assistir ao vivo, dados estatísticos e o retrospecto recente das equipes.

Onde assistir Blumenau W x Sodie Mesquita W ao vivo

A partida entre Blumenau e Sodie Mesquita terá transmissão ao vivo por plataformas de apostas com serviço de live stream, como Betano, bet365 e EstrelaBet, desde que o usuário tenha saldo em conta ou tenha realizado uma aposta nas últimas 24 horas. Essa é uma excelente opção para acompanhar o livescore e apostar em tempo real. Além disso, o Flashscore.com.br também oferece cobertura completa com placar ao vivo, estatísticas e notícias da LBF Feminina.

Odds das principais casas de apostas

Confira as cotações disponíveis no mercado:

Betano : Blumenau (3.95) | Sodie Mesquita (1.21)

: Blumenau (3.95) | Sodie Mesquita (1.21) EstrelaBet : Blumenau (3.75) | Sodie Mesquita (1.23)

: Blumenau (3.75) | Sodie Mesquita (1.23) EsportivaBet : Blumenau (3.75) | Sodie Mesquita (1.23)

: Blumenau (3.75) | Sodie Mesquita (1.23) Aposta Ganha: Blumenau (3.37) | Sodie Mesquita (1.21)

As odds refletem o favoritismo da equipe visitante, mesmo atuando fora de casa.

Capital-DF x Botafogo, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (22/05)

CRB x Santos, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (22/05)

Desempenho recente das equipes

Blumenau W vem de duas vitórias importantes contra São José e Maringá, mas sofreu três derrotas nos últimos cinco jogos, incluindo um revés pesado contra o Sampaio (76 x 48).

Sodie Mesquita W venceu apenas um dos últimos cinco confrontos – um apertado 73 x 72 contra o Cerrado. A equipe acumula derrotas para times como Sampaio (50 x 86), São José e Santo André.

Confronto direto (H2H)

Nos últimos cinco confrontos entre Blumenau W e Sodie Mesquita W, a equipe de Blumenau venceu três, enquanto o time de Mesquita venceu duas vezes. No último encontro, em abril deste ano, o Sodie Mesquita levou a melhor por 63 x 53.

Histórico recente:

08/04/2025: Sodie Mesquita 63 x 53 Blumenau

24/05/2024: Blumenau 67 x 57 Sodie Mesquita

22/03/2024: Sodie Mesquita 53 x 74 Blumenau

11/05/2023: Blumenau 91 x 74 Sodie Mesquita

06/04/2023: Sodie Mesquita 83 x 82 Blumenau

Considerações finais

O confronto Blumenau W x Sodie Mesquita W pela LBF Feminina promete equilíbrio, apesar do favoritismo apontado para o time visitante nas casas de apostas. Com retrospecto direto bastante disputado, o jogo desta quinta-feira pode ser decisivo para as pretensões de ambas na competição.

Tags: Blumenau W x Sodie Mesquita W, LBF Feminina 2025, basquete ao vivo, live stream LBF, onde assistir Blumenau x Sodie Mesquita, odds LBF, basquete feminino Brasil, apostas esportivas.

A LBF 2025 promete grandes jogos e muita emoção, com equipes de todo o país buscando a glória no principal torneio de basquete feminino do Brasil.