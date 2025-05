Atlético-MG x Maringá, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (21/05)

O jogo entre Atlético-MG x Maringá marcado para acontecer nesta 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Galo que vai buscar a vitória em seus domínios.

Atlético-MG x Maringá: Onde assistir e tudo sobre o jogo decisivo da 3ª fase da Copa do Brasil 2025

O confronto entre Atlético-MG e Maringá promete fortes emoções na partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil 2025. O jogo será realizado na próxima quarta-feira, 21 de maio, às 21h30 (horário de Brasília), na moderna Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Com expectativa de casa cheia, o Galo tenta garantir sua vaga nas oitavas de final diante de sua torcida.

Transmissão exclusiva pelo Amazon Prime Video

Para quem deseja assistir ao duelo ao vivo, a transmissão será feita de forma exclusiva pelo Amazon Prime Video, plataforma de streaming que vem ganhando cada vez mais espaço na cobertura esportiva brasileira. Nesta fase da competição, a Amazon é detentora dos direitos de transmissão de algumas partidas, ao lado do Premiere (pay-per-view) e do Sportv (TV fechada). No entanto, o jogo entre Atlético-MG e Maringá será transmitido apenas no streaming.

Vale lembrar que, segundo o Grupo Globo, jogos na TV aberta só serão exibidos a partir das oitavas de final, como já aconteceu nas edições anteriores do torneio. A estratégia visa valorizar os pacotes de TV fechada e streaming nas fases iniciais da Copa do Brasil.

Resumo do primeiro jogo: empate acirrado no Paraná

No jogo de ida, disputado em Maringá (PR), as duas equipes empataram em um movimentado 2 a 2. O resultado deixou tudo em aberto para o confronto de volta. O regulamento da competição determina que, em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

O Atlético-MG, comandado por Gabriel Milito, vem buscando estabilidade na temporada e sabe que não pode desperdiçar a chance de avançar jogando em casa. Por outro lado, o Maringá, que já surpreendeu ao chegar até aqui, aposta na força do elenco e na disciplina tática para tentar uma histórica classificação.

Momento das equipes e expectativa da torcida

O Galo vem de uma sequência de jogos importantes no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, e a partida contra o Maringá se encaixa em um calendário apertado. Mesmo assim, a comissão técnica deve colocar força máxima em campo, priorizando a vaga na próxima fase da Copa do Brasil, torneio que garante premiação milionária e prestígio.

Já o Maringá, equipe do interior do Paraná, aposta na organização defensiva e no contra-ataque para tentar surpreender novamente. O técnico Jorge Castilho reforçou a confiança nos jogadores após o empate no primeiro confronto e quer repetir o bom desempenho fora de casa.

Palpites e cenário provável

Com um elenco mais qualificado e jogando diante da torcida, o Atlético-MG é favorito. No entanto, a surpresa do Maringá no primeiro jogo mostrou que o duelo deve ser equilibrado. A tendência é de um jogo aberto e com chances para os dois lados.

Serviço do jogo:

Jogo: Atlético-MG x Maringá

Atlético-MG x Maringá Competição: Copa do Brasil 2025 – 3ª fase (volta)

Copa do Brasil 2025 – 3ª fase (volta) Data: Quarta-feira, 21 de maio

Quarta-feira, 21 de maio Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Arena MRV, Belo Horizonte (MG) Transmissão ao vivo: Amazon Prime Video (exclusiva)

Análise de Dados

