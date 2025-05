ASSISTIR Fluminense x Grêmio SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (21/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Fluminense x Grêmio Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (21) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Flu, que busca a vitória sob seus domínios.

Fluminense x Grêmio Sub-20: Onde Assistir, Escalações e Tudo Sobre o Jogo do Brasileirão de Base

Nesta quinta-feira, dia 22 de maio de 2025, às 15h (horário de Brasília), o Fluminense recebe o Grêmio no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém (RJ), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Ambas as equipes buscam reencontrar o caminho das vitórias após desempenhos abaixo do esperado nas últimas rodadas. A partida é fundamental para os dois times que estão nas partes inferiores da tabela e precisam pontuar para sonhar com classificação à próxima fase.

Panorama da Partida

O Fluminense chega para o confronto ocupando a 14ª colocação na tabela, com 11 pontos conquistados em 10 jogos. A equipe vem de uma derrota fora de casa para o Botafogo por 3 a 1, mas anteriormente havia vencido o São Paulo por 2 a 0, jogando em seus domínios. A equipe comandada por Felipe Canavan aposta no fator casa e no bom desempenho ofensivo para sair com a vitória e melhorar sua posição na classificação.

Do outro lado, o Grêmio vive momento ainda mais delicado. A equipe gaúcha amarga a 19ª colocação, com apenas 8 pontos somados e três derrotas consecutivas, todas diante de adversários paulistas: Palmeiras, Santos e Bragantino. O time do técnico Fabiano Daitx precisa urgentemente reagir para deixar a zona de rebaixamento e não complicar ainda mais sua situação na competição.

Escalações Prováveis

Fluminense Sub-20:

Gustavo Felix; Júlio Fidelis, Gorgulho, Gustavo Cintra e Miguel Sampaio; Dohmann, Fabinho e Matheus Pedro; Wesley Natã, Kelwin e Keven Samuel.

Técnico: Felipe Canavan

Grêmio Sub-20:

Ygor; Vitor Ramon, Nathan, João Lima, Zortea, Pedro Gabriel, Tiago, Smiley, Jardiel, Jeferson, Gabriel Passos.

Técnico: Fabiano Daitx

Arbitragem

A arbitragem da partida será conduzida por Pierry Dias dos Santos (RJ), com os assistentes Carlos Henrique Cardoso de Souza e Fabio Ramos Franca, ambos também do Rio de Janeiro. A escolha por um trio local segue o padrão da CBF para minimizar custos logísticos em jogos da base.

Onde Assistir Fluminense x Grêmio Sub-20

Até o fechamento desta matéria, a partida ainda não teve transmissão oficial confirmada. Em geral, os jogos do Brasileirão Sub-20 são transmitidos por canais como SporTV, CBF TV (via YouTube) ou plataformas dos próprios clubes. A recomendação é acompanhar as redes sociais oficiais do Fluminense, Grêmio e da CBF para atualizações em tempo real.

Expectativas e Destaques

O duelo promete ser equilibrado, principalmente pelo momento instável dos dois clubes. No Fluminense, a expectativa é que os Meninos de Xerém voltem a apresentar o futebol que os consagrou como celeiro de craques. Já no Grêmio, a equipe precisa de um desempenho mais sólido na defesa e de maior eficiência ofensiva para frear a sequência negativa.

Destaques como Keven Samuel e Wesley Natã são esperanças ofensivas do Tricolor Carioca, enquanto o Grêmio aposta em Gabriel Passos e Jardiel para surpreender fora de casa.

Conclusão

Fluminense e Grêmio Sub-20 fazem um confronto direto por recuperação no Campeonato Brasileiro da categoria. A vitória pode significar uma virada de chave para qualquer um dos lados, enquanto um tropeço aumentará ainda mais a pressão sobre os jovens atletas. A base é, muitas vezes, o reflexo do futuro de grandes clubes, e jogos como esse servem de termômetro para avaliar talentos e preparar futuras gerações.

Fluminense x Grêmio Sub-20, Brasileirão Sub-20 2025, onde assistir Fluminense Sub-20, jogo do Fluminense base hoje, escalação do Grêmio Sub-20, Brasileirão da base, Meninos de Xerém, Grêmio base 2025, arbitragem Fluminense x Grêmio, Estádio Marcelo Vieira Xerém

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?