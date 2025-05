ASSISTIR Flamengo x Juventude SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (21/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Flamengo x Juventude Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (21) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Fla, que busca a vitória sob seus domínios.

Flamengo x Juventude pelo Brasileirão Sub-20: Onde Assistir, Escalações e Detalhes do Duelo na Gávea

O Flamengo recebe o Juventude nesta quarta-feira, 21 de maio de 2025, às 15h (horário de Brasília), no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. As duas equipes vivem momentos positivos na competição e chegam empatadas com 19 pontos, dividindo a terceira colocação. A partida será transmitida ao vivo pela FlamengoTV, com promessa de grandes emoções.

Flamengo busca manter embalo rumo à liderança

Comandado pelo técnico Nuno Campos, o Flamengo entra em campo em busca da quarta vitória consecutiva no campeonato. A equipe rubro-negra, mesmo tendo sido eliminada recentemente da Copa Rio Sub-20 após derrota por 4 a 1 para o Botafogo, vem embalada por uma excelente campanha no Brasileirão da categoria. Até aqui, são seis vitórias, um empate e três derrotas, com bom saldo de gols, o que garante momentaneamente a terceira posição.

A expectativa é de uma atuação consistente, já que o time tem se mostrado ofensivo e com boa organização tática. Caso vença e o Palmeiras tropece na rodada, o Fla poderá encurtar a distância para a liderança, ficando a apenas um ponto do topo da tabela.

Juventude promete dificultar jogo fora de casa

Do outro lado, o Juventude, comandado por Filipe Dias, também soma 19 pontos, com campanha idêntica à do adversário: seis vitórias, um empate e três derrotas. A equipe gaúcha venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na última rodada e mantém aproveitamento perfeito jogando em casa. No entanto, seu desempenho fora de casa ainda é instável, o que torna o jogo contra o Flamengo um verdadeiro desafio.

A última vitória longe dos seus domínios foi na quarta rodada contra o Internacional. Desde então, o time alternou entre derrotas e empates, incluindo uma goleada sofrida por 6 a 0 para o Cuiabá. Ainda assim, o elenco jaconero é competitivo e promete entrar em campo com foco total para continuar entre os primeiros colocados.

Prováveis escalações

Flamengo Sub-20:

Lucas Furtado; Wanderson Jr, Da Mata, Iago e Daniel Sales; Fabiano, Rayan Lucas, Felipe Lima e Guilherme; Alan Santos e Pedro Leão.

Técnico: Nuno Campos.

Juventude Sub-20:

Luiz Turatto; Luiz Eduardo, Mateus Schaffer, Bernardo e Fred; Gabriel Borges, Luquinhas e Davi Góes; Guilherme Teixeira, João Trevisol e Carlos Júnior.

Técnico: Filipe Dias.

Arbitragem

O árbitro principal da partida será Julio Cesar de Oliveira (RJ), com assistência de Gabriel Bernardo Duarte (RJ) e Danilo Oliveira da Silva (RJ).

Onde assistir Flamengo x Juventude Sub-20

A transmissão ao vivo da partida será feita exclusivamente pela FlamengoTV, canal oficial do clube carioca, com início previsto para às 15h (horário de Brasília). Para os torcedores e entusiastas da base, é uma oportunidade imperdível de acompanhar os talentos que podem em breve chegar ao time profissional.

Considerações finais

O duelo entre Flamengo e Juventude promete equilíbrio, intensidade e muita disputa. Ambos os times têm elencos qualificados e objetivos semelhantes: encostar no líder Palmeiras e garantir presença no mata-mata do Campeonato Brasileiro Sub-20. Com grande tradição na formação de atletas, o confronto pode ser decisivo para o andamento da competição e merece a atenção dos torcedores.

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?