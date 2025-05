Assistência Social realiza ação sobre Maio Laranja no Centro e Sul de Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na manhã de hoje, 21, o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e o CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), equipamentos da Secretaria de Assistência Social, realizaram rodas de conversa nas escolas estaduais Capitão Deolindo de Oliveira, no Centro, e Professora Áurea Moreira Rachou, no bairro Sertão da Quina. A iniciativa abordou o tema “Maio Laranja – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”.

A ação atendeu 60 alunos no Centro e 40 no Sul. Esta é uma das atividades previstas na programação da Secretaria, que ao longo do mês promoverá ações de conscientização e acolhimento em diferentes pontos do município.

O Maio Laranja foi instituído nacionalmente para reforçar a importância do enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Em Ubatuba, a Secretaria Municipal de Assistência Social realizará uma programação especial voltada à conscientização, prevenção e mobilização da sociedade.

A coordenadora do CREAS, Marina Gregório, destacou a relevância da iniciativa: “As ações serão desenvolvidas em diversos territórios do município e têm como objetivo fortalecer a rede de proteção, promover espaços de escuta qualificada e sensibilizar a população sobre a importância da denúncia e do cuidado com a infância e adolescência.”

Próximas atividades:

22/05 – 9h às 12h: Panfletagem no Calçadão (equipe SEAS)

26/05 – 15h às 16h: Atividade no Gaiato

27/05 – 16h às 17h: Atividade no Gaiato

28/05 – 13h30 às 16h30: Panfletagem no Calçadão (equipe SEAS)

Além disso, entre os dias 19 e 30 de maio, o tema será trabalhado em todos os grupos realizados no CREAS e nos CRAS.