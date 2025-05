Aparecidense x Fluminense, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (21/05)

O jogo entre Aparecidense x Fluminense marcado para acontecer nesta 19h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Aparecidense que vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Notícias do Náutico

Noticias do CSA

Aparecidense x Fluminense: Onde assistir ao jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil 2025

ASSISTIR Fluminense x Grêmio SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (21/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

ASSISTIR Fortaleza x Palmeiras SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (21/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

A Copa do Brasil 2025 está pegando fogo, e o duelo entre Aparecidense e Fluminense promete fortes emoções nesta quarta-feira, dia 21 de maio, às 19h30 (horário de Brasília). A partida será realizada na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF), e a transmissão será feita de forma exclusiva pelo Amazon Prime Video, plataforma de streaming que tem investido fortemente na cobertura esportiva nos últimos anos.

Essa será a partida de volta da terceira fase da competição, e o Fluminense chega com a vantagem após ter vencido por 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã. Isso significa que o time goiano da Aparecidense precisa de uma vitória simples por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Em caso de vitória por dois ou mais gols, a equipe se classifica diretamente para as oitavas de final da Copa do Brasil 2025.

Como assistir Aparecidense x Fluminense ao vivo?

Se você está se perguntando onde assistir Aparecidense x Fluminense ao vivo, a resposta é direta: Amazon Prime Video. A plataforma é a única responsável pela exibição desta partida específica, o que significa que os assinantes poderão acompanhar o duelo com exclusividade. Basta estar logado no serviço de streaming no horário do jogo e selecionar a transmissão ao vivo.

A Copa do Brasil 2025 tem seus direitos de transmissão divididos entre diferentes plataformas:

ASSISTIR Internacional x Botafogo SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (21/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

ASSISTIR SANTOS x Vasco SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (21/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

Amazon Prime Video (streaming)

(streaming) SporTV (TV fechada)

(TV fechada) Premiere (pay-per-view)

Vale destacar que o Grupo Globo, detentor de parte dos direitos, só começará a transmitir partidas na TV aberta a partir das oitavas de final, como já vem acontecendo desde 2023.

Expectativa para o jogo

Mesmo com a vantagem no placar, o Fluminense não deve facilitar para o adversário. O técnico Fernando Diniz deve escalar um time competitivo, apesar da maratona de jogos que o Tricolor Carioca enfrenta em paralelo com o Brasileirão e a Copa Libertadores.

Do outro lado, a Aparecidense encara o confronto como um dos mais importantes de sua história. A equipe busca repetir boas atuações como mandante e conta com o apoio do torcedor do Centro-Oeste, especialmente em Brasília, onde o time goiano espera atrair uma torcida considerável para pressionar o favorito carioca.

Importância da classificação

A classificação para as oitavas de final representa não apenas um avanço esportivo, mas também um prêmio financeiro significativo. A CBF estipulou cotas milionárias para cada fase da competição, o que torna cada partida decisiva ainda mais valiosa para os cofres dos clubes, especialmente os de menor expressão nacional.

Palpite e análise final

A tendência é de um jogo equilibrado, com a Aparecidense se lançando ao ataque e o Fluminense apostando em sua experiência e qualidade técnica para administrar a vantagem. A equipe carioca é favorita, mas a pressão do mata-mata pode surpreender qualquer gigante.

Fique atento: a bola rola às 19h30 do dia 21 de maio, e o único lugar para assistir ao vivo é o Amazon Prime Video.

Tags: Aparecidense x Fluminense, onde assistir Aparecidense x Fluminense, Copa do Brasil 2025, Amazon Prime Video, Fluminense ao vivo, transmissão Aparecidense x Fluminense, jogo de volta Copa do Brasil, Arena Mané Garrincha.

Análise de Dados

Para uma análise detalhada dos resultados mais prováveis, placares e mais para este jogo acesse Palpite.net