“Amigos da BIM” faz apresentação gratuita na Biblioteca Infantil de Sorocaba neste sábado (24) – Agência de Notícias

Posted on

Após uma sequência de índices positivos, Sorocaba tem mais um motivo para orgulhar seus moradores. Segundo os últimos dados apontados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade ocupa a 7ª colocação no ranking nacional de cidades mais ricas do interior do Brasil, com Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 36,7 bilhões. O […]