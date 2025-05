Alunos da EJA exploram cultura e história em São Francisco Xavier

Fernanda Niquirilo





No último sábado (17), um grupo de 200 estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de São José dos Campos viveu um momento especial.

Acompanhados de professores, eles participaram de um passeio educacional no distrito de São Francisco Xavier, destino escolhido por desejo dos próprios alunos, revelado em uma pesquisa realizada no início do ano letivo.

Conhecer São Francisco Xavier foi o pedido número 1 dos estudantes, que sonhavam em explorar novos horizontes e aprofundar seus conhecimentos além das paredes da sala de aula. E foi exatamente isso que aconteceu: um dia repleto de aprendizados, trocas culturais e descobertas, em um dos cenários mais encantadores do município.

A visita integrou o projeto pedagógico da EJA, que valoriza o protagonismo dos alunos e busca atender suas expectativas de forma significativa. Mais do que um passeio, a atividade foi pensada como ferramenta de transformação, promovendo o acesso a espaços de socialização, reflexão crítica, conhecimento e experiências que ampliam a participação dos alunos no mundo do trabalho, da cultura, da ciência e da vida social.

Durante a visita a São Francisco Xavier, estudantes da EJA interagiram com a cultura local e se divertiram | Foto: PMSJC

Vivendo novas experiências

Durante o trajeto e as atividades no distrito, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer a história local, interagir com a comunidade, explorar a natureza e refletir sobre o desenvolvimento sustentável e a identidade cultural de São Francisco Xavier.

O passeio também contou com o envolvimento direto dos professores da EJA, que atuaram de forma interdisciplinar, ampliando o diálogo entre conteúdos escolares e vivências práticas.

Para muitos dos participantes, foi a primeira vez no distrito. E o encantamento foi imediato.

“Viemos fazer um passeio e eu gostei muito daqui, adorei a recepção da cidade, espero poder vir outras vezes a São Francisco Xavier”, contou Luiz Antônio, aluno da EJA na região leste.

Já a Cícera Magalhães, aluna também da região leste, afirmou que a EJA é transformadora. “Sou uma pessoa muito difícil de sair de casa pra ser bem sincera, mas eu tive essa oportunidade de vir e amei muito, quero voltar de novo. A EJA está mudando minha vida e esse passeio mostrou isso na prática”, afirmou.

O professor Ramses Melo, responsável pela EJA na Emefi Antônio Palma Sobrinho, no Parque Nova Esperança, e na Emefi Profª Elizabete de Paula Honorato, no Jardim Mariana I, esteve presente no passeio e muito animado com a interação dos alunos.

“Eu sou muito feliz de estar na EJA, sou feliz pela oportunidade de estar em São Francisco Xavier com eles, é bom demais, vem para o EJA!”, destacou o professor.

Em meio à natureza exuberante de São Francisco Xavier, alunos da EJA aproveitaram momentos de convivência | Foto: PMSJC

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de São José dos Campos com uma educação inclusiva, que reconhece a importância da escuta ativa, do respeito às trajetórias dos estudantes e da criação de oportunidades que promovam autonomia e cidadania.

A visita também teve impacto significativo nos aspectos emocionais e motivacionais dos estudantes. Segundo avaliação feita após o passeio, 100% dos participantes afirmaram que a atividade contribuiu para o seu processo de aprendizagem, ampliou seus conhecimentos e melhorou sua relação com a escola. A maioria destacou aumento do sentimento de pertencimento, autoestima e vontade de continuar estudando.

Vem pra EJA!

Quem deseja retornar aos estudos em São José dos Campos e concluir o ensino fundamental, pode se inscrever para a EJA (Educação de Jovens e Adultos) nas escolas da Prefeitura.

A modalidade é oferecida presencialmente em 10 escolas de ensino fundamental, além dos núcleos e do Ceja (Centro de Educação de Jovens e Adultos). Confira todos os endereços nesta página.

Os interessados podem se inscrever durante todo o ano letivo, porém a matrícula no início de cada semestre pode facilitar a organização da vida escolar.

As inscrições podem ser feitas presencialmente no local que oferece o segmento desejado – EJA 1 (do 1º ao 5º ano) e EJA 2 (6º ao 9º ano) – ou pelo telefone 156. É necessário ter mais de 15 anos de idade, informar o RG, endereço residencial e a última série/ano que estudou.



