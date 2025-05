Agência Minas Gerais | Rede Minas amplia sinal e estreia em Cássia durante festa de 135 anos da cidade 

O município de Cássia, no Sul de Minas, passa a integrar o grupo de 613 cidades mineiras que recebem o sinal da Rede Minas. A Empresa Mineira de Comunicação (EMC) celebra as comemorações dos 135 anos da cidade e as homenagens à padroeira Santa Rita de Cássia nesta quinta-feira (22/5).

Com a nova parceria, a Rede Minas alcança 71% do estado, com mais de 95% da cobertura em sinal digital.

Para dar início à parceria, repórteres da TV Sudoeste vão entrar, ao vivo, na programação da TV pública mineira mostrando a movimentação no Santuário de Santa Rita de Cássia, o maior templo do mundo dedicado à santa.

As atrações em comemoração aos 135 anos são alguns dos destaques do programa Agenda que traz, na quinta-feira (22/5), às 13h, entrevista com a diretora de Turismo, Cultura e Patrimônio do município, Meire Inoue.

Cobertura da Rede Minas





Rede Minas / Divulgação



Com a inserção de Cássia, a Rede Minas atinge 71% dos municípios mineiros. Mais de 95% dessas cidades contam com sinal digital, o que garante acesso à multiprogramação da emissora pública.

Por meio dessa tecnologia, os telespectadores acompanham a programação da Rede Minas e, simultaneamente, os subcanais da emissora que exibem conteúdos educativos direcionados à comunidade estudantil e transmissões de eventos importantes que acontecem no estado.

No site da Rede Minas é possível conferir a sintonia da emissora no estado: redeminas.tv/como-sintonizar.

A programação também pode ser acompanhada por meio da plataforma de streaming Minasplay. O acesso pode ser feito por meio do site minasplay.com ou pelo aplicativo no Google Play e App Store.