VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ESTÁ LIBERADA PARA TODA A POPULAÇÃO A PARTIR DESTA TERÇA-FEIRA (20) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria da Saúde, informa que, a partir desta terça-feira (20), a vacina contra a gripe (Influenza) está disponível para toda a população nas Unidades de Saúde do município.

A ampliação da campanha segue orientação do Ministério da Saúde, que autorizou a vacinação para pessoas fora dos grupos prioritários, com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal e reduzir os impactos da doença, como atendimentos ambulatoriais e internações durante o período de maior circulação do vírus.

IMPORTANTE: os grupos prioritários continuam sendo o foco principal da campanha e devem buscar a vacinação o quanto antes. Entre eles estão:

Idosos com 60 anos ou mais

Crianças menores de 6 anos

Gestantes e puérperas

Pessoas com comorbidades

Pessoas com deficiência permanente

Trabalhadores da saúde

Professores

Povos indígenas

Profissionais das forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuários

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional

Adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas

Apesar dos esforços, a cobertura vacinal entre crianças e gestantes ainda é considerada baixa. Por isso, a Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação, especialmente para esses públicos, que estão mais vulneráveis a complicações da doença.

A vacina é segura, gratuita e continua sendo a melhor forma de prevenção contra a gripe. Compareça à Unidade de Saúde mais próxima com a caderneta de vacinação e documento com foto.

Vamos juntos proteger Guaratinguetá!