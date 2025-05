Trabalha Rio estará nesta terça-feira, dia 20/05, na Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Além de identidade e CPF, o interessado em fazer seu cadastro deve levar carteira de trabalho. Foto: Roberto Moreyra/SMTE

O serviço de cadastramento e encaminhamento de profissionais em busca de vagas de emprego oferecidas por empresas parceiras da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) estará nesta terça-feira (dia 20/05), de 10h às 14h, na Via A1 113, na Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré. A ação acontece no dia seguinte ao “Trabalha Rio Hotéis”, em Copacabana.

Na quarta-feira, mais uma vez, a SMTE se une à força-tarefa liderada pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária e leva o Trabalha Rio para a Estrada do Cacuia 226, em frente ao Mundial, na Ilha do Governador. De 10h até as 14h, serão oferecidos inúmeros serviços da Prefeitura do Rio.

No dia 23, o Trabalha Rio fará mais duas ações. Uma na Praça Anhanguá, em Brás de Pina, também a convite da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e outra na Rua dos Bancários,979, em Santa Cruz. Ambas serão realizadas de 10h às 14h.

– Dados da PNAD Contínua, compilados pelo Observatório do Trabalho Carioca e divulgados na última sexta-feira, mostram que o mercado de trabalho do município do Rio continua em alta. O número de pessoas ocupadas subiu de 3.255.000, no primeiro trimestre de 2023, para 3.410.000 no mesmo período em 2025 -, assinala o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

Além de identidade e CPF, o interessado em fazer seu cadastro deve levar carteira de trabalho, PIS e currículo para os locais de atendimento. Quem não puder ir às ações itinerantes, pode se inscrever no banco pela internet, no link: https://tr.ee/L30k1tDGoz.

Pessoas sem acesso à rede também podem se inscrever presencialmente em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.

