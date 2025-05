Secretaria de Saúde homenageia Técnicos de Enfermagem da Rede Municipal – Prefeitura Municipal de Ubatuba

“A Enfermagem é uma arte; e para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto a obra de qualquer pintor ou escultor; pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do espírito de Deus? É uma das artes; poder-se-ia dizer, a mais bela das artes!”. Essa é uma das frases mais famosas da pioneira da enfermagem moderna Florence Nightingale.

Para celebrar a data alusiva à categoria, na última segunda-feira, 19, a Secretaria de Saúde realizou uma homenagem aos técnicos de enfermagem no Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto. O evento reuniu cerca de 70 profissionais da área e foi marcado por momentos de arte e integração.

A programação do dia contou com apresentações musicais, incluindo um espetáculo de jazz, e uma oficina de Biodança, que envolveu os participantes em uma experiência coletiva de afeto e movimento. A gestão também entregou homenagens personalizadas aos técnicos, reconhecendo o papel essencial que desempenham na linha de frente do cuidado à população.

A diretora da Atenção Básica, Josemeia Prado, destacou a importância da data e da valorização contínua desses profissionais. “Enaltecemos e homenageamos os técnicos de enfermagem que, todos os dias, estão à frente do cuidado com responsabilidade, sensibilidade e comprometimento”, afirmou.