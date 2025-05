Saae/Sorocaba realiza manutenção emergencial em rede de água na região do Cajuru do Sul nesta terça-feira (20) – Agência de Notícias

Posted on

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para este domingo (5) indica tempo ensolarado e variação de nebulosidade devido ao avanço da massa de ar frio e seco por Mato Grosso do Sul. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40-60 km/h e, […]