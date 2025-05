Reforma do Estádio Municipal segue em andamento com contrato ativo – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O contrato das obras de reforma e ampliação do Estádio Municipal Ciccillo Matarazzo, em Ubatuba, foi reajustado e as obras seguem em continuidade. Iniciado em 2018, o cronograma passou por diversos ajustes, interrupções e adequações ao longo dos últimos anos. Apesar disso, o contrato com o Governo Federal permanece ativo e a verba segue vinculada exclusivamente à execução do projeto, que ainda não tem data definida para conclusão.

Os ajustes se tornaram necessários devido a falhas no projeto licitado inicialmente, o que exigiu a contratação de projetos executivos complementares para garantir a continuidade da obra. A paralisação da obra nos anos anteriores teve como causas: a pandemia e instabilidade política local.

“Sabemos o quanto o estádio é aguardado pela população para a prática esportiva, tanto para o futebol quanto para o atletismo. Além de receber os principais jogos da cidade, o espaço é palco de treinamento da equipe de atletismo de Ubatuba. Estamos trabalhando para destravar os processos burocráticos e garantir a conclusão da reforma com responsabilidade e dentro dos padrões exigidos”, declarou o secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza.

A obra, atualmente orçada em R$ 2,83 milhões, já teve cerca de 41,8% do valor total executado. Os repasses federais são acompanhados pela Caixa Econômica Federal (GIGOV), que fiscaliza e aprova cada medição antes da liberação dos pagamentos.

“Com a reprogramação e revisão do contrato, conseguimos manter o convênio ativo. Nossa meta é garantir que os recursos sejam bem aplicados, mesmo que o prazo esteja indefinido neste momento”, reforçou o secretário de Obras Públicas, Eraldo Todão.

O projeto prevê a modernização da infraestrutura esportiva, incluindo sistema de irrigação automatizado, aquisição de novos equipamentos e melhorias nas instalações internas, como vestiários e arquibancadas. A prefeitura também destaca que os valores estão preservados em conta específica do convênio e só são movimentados mediante comprovação técnica das etapas executadas.