Prefeitura e IFPB promovem curso gratuito de primeiros socorros para cuidadores

19/05/2025 |

20:00 |

338

A Prefeitura de João Pessoa, em parceria com o Instituto Federal da Paraíba (IFPB), abriu inscrições para o curso de atualização em primeiros socorros para cuidadores. Foram reservadas 20 vagas exclusivas para usuários dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras). A iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) busca ampliar o acesso à qualificação profissional de cuidadores e cuidadoras que já atuam ou pretendem atuar com idosos ou crianças na Capital.

A formação será presencial, com carga horária de 40 horas, e acontecerá no turno da noite no Campus Avançado Mangabeira, entre os dias 28 de maio e 19 de junho, sempre às quartas e quintas-feiras.

Para participar, é necessário ter concluído um curso de cuidador de idosos ou cuidador infantil. As inscrições vão até o dia 22 de maio e devem ser feitas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKQM6o4yIFuqGBCFYv4lbFZNaETUlyOggQMcs2UHul-GY6rg/viewform.

Documentação – Para inscrição, é necessário apresentar certidão de nascimento ou de casamento; documento de identificação com foto e data de expedição; CPF; histórico ou certificado de conclusão de curso de cuidador de idoso ou cuidador infantil; comprovante de residência; em caso de usuário do Cras, anexar a ficha do CadÚnico ou a folha de encaminhamento do Cras.

Outras informações – O edital está disponível no link: https://www.ifpb.edu.br/mangabeira/editais/direcao-geral/edital-no-19-2025-diretoria-de-ensino e outras informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 99119-7136.