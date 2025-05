Prefeitura de Sorocaba realiza ações de enfrentamento ao abuso sexual de crianças e adolescentes – Agência de Notícias

Com o intuito de reforçar as ações voltadas à conscientização da população sobre o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes na cidade, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cidadania (Secid), realizou, nesta terça-feira (19), uma roda de conversa sobre a temática com os profissionais que atuam no CEI-80 “Prof.ª Ana Rosa Judice Moreira Zanussi de Oliveira”, no Parque Vitória Régia.

A iniciativa ocorre em razão da campanha Maio Laranja, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes (18 de maio). A roda de conversa proporcionou aos profissionais da Secretaria da Educação e da Secretaria da Cidadania reflexões para o fortalecimento da rede de proteção e a garantia de preservação dos direitos das crianças e adolescentes da cidade.

Como parte das ações do Maio Laranja, as três unidades de Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e a equipe da Escuta Especializada do Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil (Gpaci) estão promovendo diferentes ações nas três regionais do município (Norte, Oeste e Sul-Leste).

Sorocaba possui uma atuação consolidada no combate a este tipo de violação de direito, bem como no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de qualquer tipo de violência.

Uma das políticas públicas, implantada em setembro de 2021, por meio de convênio entre a Secid e o Gpaci, é o Serviço de Escuta Especializada, que trabalha no atendimento especializado às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência e abuso sexual. Lá, são identificadas as possíveis violências sofridas, dada orientação à família, além da promoção de articulação com outras políticas públicas para os encaminhamentos necessários, garantindo a proteção das crianças e adolescentes.

Mais informações sobre as iniciativas voltadas ao enfrentamento de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes em Sorocaba podem ser obtidas junto à Secretaria da Cidadania, que está localizada na Rua Santa Cruz, 116, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3212-6900 ou ainda pelo e-mail: [email protected].