Prefeitura de Sorocaba convoca mais 50 candidatos aprovados em concurso público da GCM – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Recursos Humanos (SERH), convoca candidatos aprovados no concurso público Edital nº 01/2023, para o preenchimento de mais 50 vagas do cargo de Guarda Civil Municipal (GCM) Segunda Classe. Destas, 10 são destinadas às candidatas do sexo feminino e 40, do sexo masculino.

A sessão de atribuição de vagas será realizada no Salão de Vidro, situado no andar térreo do Paço Municipal (Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3.041, no Alto da Boa Vista). Os convocados devem se apresentar às 9h, portando documento original com foto.

Mais informações podem ser obtidas diretamente em edital de convocação, na edição desta terça-feira (20) do Jornal Município de Sorocaba, que está disponível no link: http://noticias.sorocaba.sp.gov.br/. Os aprovados deverão acompanhar as publicações diárias do Jornal Município de Sorocaba, em espaço correspondente à Secretaria de Recursos Humanos.

O chamamento faz parte do Concurso Público (Edital nº 01/2023) aplicado pela Fundação Vunesp. Ao todo, 6.222 candidatos se inscreveram para seleção, composta pelas fases de prova objetiva, redação, Teste de Aptidão Física (TAF), avaliação psicológica, exame clínico e teste toxicológico. A classificação definitiva foi publicada em 15 de setembro de 2024 no Jornal Município de Sorocaba e no site da Vunesp. Por sua vez, a homologação do certame teve publicação em 13 de dezembro do ano passado.

Atualmente, duas turmas estão em treinamento, cada uma com 50 GCMs aprovados neste mesmo certame (Edital nº 01/2023) homologado em dezembro de 2024.

“Desde 2011 a Prefeitura de Sorocaba não realizava concurso para o cargo. Agora, outras 50 vagas já serão preenchidas”, destaca o secretário de Recursos Humanos de Sorocaba, Cleber Fernandes.

“A expectativa inicial é chamar 300 GCMs até o fim da atual gestão. Ou seja, adiantamos os processos, que ocorre conforme houver disponibilidade financeira, e com essa terceira turma serão 150 aprovados chamados em menos de meio ano”, aponta o secretário de Segurança Urbana (Sesu) de Sorocaba, João Alberto Corrêa Maia.