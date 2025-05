Palmeiras e Inter fecham 11ª rodada com empate

Na partida que fechou a 11ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, Palmeiras e Internacional empataram pelo placar de 2 a 2, na noite desta segunda-feira (19) no Sesc Campestre, em Porto Alegre.

Com a igualdade fora de casa as Palestrinas terminam a rodada na terceira posição da classificação, com 21 pontos, oito a menos do que o líder Cruzeiro. Já as Gurias Coloradas chegaram aos 11 pontos, na 12ª colocação.

Mesmo fora de casa, o Palmeiras precisou de apenas dois minutos para abrir o marcador. Andressinha levantou a bola em cobrança de escanteio e Amanda Gutierres marcou de cabeça. Porém, dez minutos depois o Internacional também marcou em cabeçada após cobrança de corner. A autora foi Bruna Benites.

Após a igualdade, as oportunidades apareceram de lado a lado. Porém, o placar só voltou a ser alterado aos 4 minutos do segundo tempo, quando a uruguaia Belén Aquino recebeu um lançamento em profundidade, partiu em velocidade, driblou a goleira Kathe Tapia e bateu para o gol vazio para marcar um golaço.

Tottenham x Manchester United ASSISTIR AO VIVO Liga Europa LEAGUE, 2024/25, HOJE (21/05), Palpites, Escalações

ASSISTIR Corinthians x América-MG BRASILEIRO SUB-17 2025, HOJE (20/05); COM IMAGENS

No entanto, as Palestrinas também marcaram um belo gol para garantir o empate final. Aos 7 minutos a lateral Andressinha aproveitou bola que sobrou na entrada da área para acertar um chute forte que morreu no ângulo do gol defendido por Mayara Nabosne.