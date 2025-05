Nike revela parte do enxoval do Vasco para 2025 e preços das camisas chamam atenção

Segunda-feira, 19/05/2025 às 21h17

Em uma reunião realizada com lojistas nesta segunda-feira (19), a Nike apresentou uma prévia do enxoval que será utilizado pelo Vasco da Gama na temporada de 2025. A fornecedora norte-americana, que reassumiu o fornecimento de material esportivo do clube neste ano, revelou detalhes que vão desde uniformes de jogo até peças casuais voltadas ao torcedor.

O ponto que mais chamou a atenção, no entanto, foi o preço médio estipulado para as novas camisas. A chamada versão “torcedor”, voltada ao público em geral, terá um valor de aproximadamente R$ 400. Já a versão “jogo”, idêntica à que será usada pelos atletas em campo, custará cerca de R$ 750.

Esses valores têm gerado debate entre torcedores e especialistas em marketing esportivo. Embora seja comum que marcas globais como a Nike pratiquem preços elevados em seus lançamentos, muitos consideram que os valores estão acima do ideal para a realidade do torcedor brasileiro.

Apesar da polêmica sobre os preços, a expectativa é de que a linha Nike para o Vasco traga inovação e sofisticação, características associadas à marca. Segundo informações preliminares, o enxoval inclui não apenas os uniformes de jogo (titular, reserva e terceiro), mas também agasalhos, camisas de treino e peças lifestyle, com foco tanto no desempenho quanto na identidade visual vascaína.

O lançamento oficial das novas camisas está previsto para os primeiros meses de 2025, mas os lojistas já começam a se preparar para a chegada dos produtos às vitrines. A estratégia de antecipação visa garantir um bom planejamento de vendas, especialmente com a possibilidade de alta procura em virtude da parceria renovada entre o clube e a fornecedora.

Mais detalhes podem ser conferidos no vídeo divulgado no YouTube:

