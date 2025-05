Náutico x São Paulo, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (20/05)

O jogo entre Náutico x São Paulo marcado para acontecer nesta 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Náutico que vai buscar a vitória em seus domínios.

Náutico x São Paulo: Onde Assistir, Horário e Tudo Sobre o Jogo de Volta da 3ª Fase da Copa do Brasil 2025

Na terça-feira, 20 de maio de 2025, Náutico e São Paulo voltam a se enfrentar pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de volta será realizado no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), às 21h30 (horário de Brasília), em um duelo que promete fortes emoções. O confronto será transmitido ao vivo pelo Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (serviço pay-per-view).

O Náutico chega à partida pressionado. Após a derrota por 2 a 1 no jogo de ida, disputado no Morumbi, o time pernambucano precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente às oitavas de final. Caso vença por apenas um gol, a decisão da vaga será definida nas penalidades máximas. Já o São Paulo joga por um empate ou até mesmo por uma derrota por um gol, desde que marque ao menos duas vezes, para seguir na competição.

Onde assistir Náutico x São Paulo

Os torcedores poderão acompanhar o duelo por diferentes plataformas. O Grupo Globo, detentor dos direitos da Copa do Brasil, disponibilizará a partida nas seguintes opções:

TV Fechada: Sportv

Sportv Pay-Per-View: Premiere

Premiere Streaming: Amazon Prime Video (para outras partidas da rodada)

Vale lembrar que a Globo só transmitirá partidas da Copa do Brasil na TV aberta a partir das oitavas de final. Assim, os jogos da terceira fase seguem exclusivamente nos canais por assinatura e serviços pagos.

Situação das equipes

Náutico:

A equipe comandada por Bruno Pivetti sabe que terá de se superar diante de sua torcida para reverter a vantagem paulista. Jogando em casa, o Timbu deposita suas esperanças em nomes como Evandro, Berguinho e Jael para balançar as redes. O fator campo pode ser decisivo, já que o caldeirão dos Aflitos costuma influenciar o rendimento do time pernambucano.

São Paulo:

Com um elenco mais qualificado e um bom resultado no jogo de ida, o técnico Luis Zubeldía deve escalar um time competitivo, mas com cautela, já que ainda enfrenta desfalques pontuais. O Tricolor conta com peças importantes como Calleri, Lucas Moura e Rodrigo Nestor para garantir a classificação sem sustos.

Histórico e expectativa

O encontro entre Náutico e São Paulo já aconteceu em diferentes edições da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. No histórico recente, o clube paulista leva vantagem, mas o Náutico sempre se apresenta como adversário complicado em Recife.

A expectativa é de um jogo dinâmico, com o Náutico buscando o ataque desde os primeiros minutos, enquanto o São Paulo deve explorar os contra-ataques com velocidade. Com a vaga nas oitavas em jogo, cada lance pode ser determinante para o destino das equipes na competição.

Calendário da 3ª fase da Copa do Brasil

Além de Náutico x São Paulo, a semana está recheada de confrontos decisivos pela terceira fase da Copa do Brasil. As partidas acontecem nos dias 20, 21 e 22 de maio. Ao todo, 32 clubes seguem na disputa pelo título e pela premiação milionária do torneio, que se consolidou como um dos mais atrativos do calendário nacional.

Os clubes que avançarem às oitavas de final terão, além da visibilidade, um prêmio financeiro expressivo. A CBF distribui cotas generosas por fase, o que aumenta ainda mais a importância de cada jogo, especialmente para clubes de menor investimento como o Náutico.

Análise de Dados

