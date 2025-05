Infecto realiza conscientização em evento de combate a LGBTfobia – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última sexta-feira, 16, a equipe de Infectologia da Secretaria de Saúde de Ubatuba realizou uma importante ação de conscientização e prevenção durante um evento de comemoração ao Dia de Combate a LGBTfobia, no bairro Perequê-Açu. Durante o evento, foram distribuídos materiais informativos, preservativos e orientações sobre prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), com foco na promoção da saúde sexual e no respeito à diversidade.

A iniciativa demonstra a preocupação do município com a saúde pública e os direitos da população LGBTQIAPN+. “Promover saúde é, também, garantir acesso à informação, acolhimento e respeito. Estar presente nesse evento é reafirmar nosso compromisso com a equidade e com o combate à discriminação,” destacou a Secretaria de Saúde, Simone Brito.

A presença da equipe de saúde foi bem recebida pelo público e integrou as atividades do evento, que celebra a luta contra a homofobia e busca ampliar a visibilidade da comunidade LGBTQIAPN+. “Ficamos felizes em ter essa parceria com a Secretaria de Saúde, pois levar informações seguras é essencial para a redução de riscos à saúde. A presença de profissionais capacitados, aliada à distribuição de preservativos e materiais informativos, fortalece a autonomia das pessoas sobre seus corpos, reforçando que cuidar da saúde não é motivo de vergonha, e sim, de responsabilidade e empoderamento”, afirmou uma das proprietárias do estabelecimento que sediou o evento, Giorgina Bonfiglioli.

Todos os kits de materiais levados foram distribuídos.